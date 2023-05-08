Политзаключенные в Беларуси и России: «Нужно писать письма, чтобы люди знали, что они не одни»

Четырнадцать месяцев назад Россия начала полномасштабную войну против Украины, репрессивная машина тоталитарных режимов России и Беларуси против своих граждан не только не сбавляет, а наоборот увеличивает свои обороты, нарушения прав граждан приняли небывалые масштабы. По данным правозащитного проекта politzek.me, на сегодняшний день в Беларуси признаны политическими заключенными 1 767 человек, большинство из которых были заключены в тюрьму после протестов 2020 года. В России - 19 673 политзаключенных, которые были задержаны за антивоенную позицию, начиная с 24 февраля 2022 года. Среди политзаключенных есть как известные люди, например, Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Алексей Навальный, так и обычные люди, среди которых даже несовершеннолетние и пенсионеры. В интервью русской службе Радио ЛРТ представители российского и белорусского правозащитных проектов рассказали о том, почему важно писать письма политзаключенным, и как это делать, находясь за границей. Представительница российского правозащитного проекта ОВД-инфо Ксения Сонная высказала мысль, что человек, который находится в заключении, проживает «день сурка», так как один день напоминает предыдущий, поэтому любая информация, которая доходит до него из внешнего мира, может стать событием дня.

- Ксения, расскажите, что можно писать в письмах, а что не рекомендуется, чтобы не навредить политзаключенному?

- Не стоит ничего писать касательно уголовного дела политзаключенного, потому что письмо может попасть в руки к следователю. Также не нужно писать то, что может скомпрометировать вас. Кроме того, важно, чтобы письмо было написано на русском языке и не содержало иностранных слов, иначе цензор может не пропустить письмо.

- Какие есть способы отправки писем из-за границы?

Lietuvos paštas / Э. Блажевич/LRT фото

- Например, из Литвы в Россию можно отправить письмо по почте. Также можно бесплатно написать письмо в интернете, через проект «РосУзник». На сайте есть форма для написания писем, которую вы заполняете, а волонтеры проекта распечатают и отправят, если в колонии нет электронного сервиса по приему писем.

- Ксения, многие люди не пишут письма политзаключенным, потому что не знают, о чем писать. Что вы можете посоветовать?

Сайт проекта РосУзник / Скриншот сайта РосУзник

- Все зависит от того, хотите ли вы вступить в переписку или же просто поддержать человека, без ожидания обратного письма. Если вы планируете переписываться, то в начале нужно представиться, написать кто вы, откуда, можно написать слова поддержки. Из личного опыта могу сказать, что я пишу маленькие истории, наблюдения и зарисовки из личной жизни. Можно рассказать про кино или про книгу, спросить чем интересуется ваш собеседник, найти общие точки соприкосновения. В целом, простой рассказ о том, кто вы, чем занимаетесь, рассказ про то, что вы недавно посмотрели, увидели, что вас впечатлило – это самый легкий и простой способ начать переписку.

Представительница белорусского правозащитного проекта politzek.me Инна Коваленок сравнивает получение писем в тюрьме с ожиданием праздника.

Инна Коваленок / Скриншот из Youtube

- Инна, расскажите пожалуйста, почему важно писать письма политзаключенным?

- Находясь на свободе, невозможно остановить свою жизнь, все идет своим чередом, а вот жизнь в заключении, хоть она и наполнена своими внутренними событиями, но они, конечно, меркнут по интенсивности в сравнении с внешними. Поэтому каждое прорвавшееся письмо – это целый праздник. Важна даже не сама суть письма, а внимание, потому что именно внимание как раз и дает ощущение, что люди не забыты. Это очень важный момент для тех, кто оказался в заключении, в изоляции, в информационном вакууме. Плюс важный момент, что письма поддерживают моральный дух. Именно дух – единственная вещь, которая находится у заключенных в зоне контроля.

- Инна, как написать и отправить письма политзаключенным в Беларусь?

- С сожалением приходится констатировать, что к маю 2023 года шанс, что письма дойдут до заключенных, становится все мизернее. Это важно знать и иметь в виду, потому что многие люди, которые все-таки собираются с силами и пишут письмо, потом очень ждут ответа и часто расстраиваются, если ответ не приходит. Но опытным путем мы выяснили, что чем больше напишешь, тем больше вероятность, что ответное письмо прорвется.

- Существует проблема белого листа, когда не знаешь с чего начать, есть ли рекомендации?

Сайт проекта politzek.me / Скриншот сайта politzek.me

- На нашем сайте politzek.me есть конструктор писем, который поможет собрать первое письмо, если у вас есть страх белого листа, что, поверьте, не редкость, и ради этого все и придумано. Я настоятельно рекомендую тем людям, кто готов пойти на риск неполучения обратного ответа, по-прежнему писать, потому что в конце концов письма увидят цензоры и администрация тех мест, в которых находятся политзаключенные. Все это будет указывать на то, что политзаключенные не забыты, хотя вся система как раз и работает на то, чтобы о политзаключенных вспоминали как можно реже.

- А что можно посоветовать тем, кто говорит, что политзаключенных очень много, и трудно выбрать кому писать?

- Отличный вариант – писать письма тем политзаключенным, у которых приближается день рождения. Ведь всегда приятно получить поздравление, а в тюрьме это особенно радостно. Сейчас такое число политзаключенных, что в месяц около 40 человек отмечают дни рождения. Кроме этого, на сайте мы также делаем пометки, когда конкретный человек получает мало писем. Также на нашем сайте есть разделение по интересам, например, люди искусства, спортсмены или айтишники; вам будет легче завязать переписку с тем, кто интересуется схожими вещами.

- Инна, пишите ли вы сами письма? Можете поделиться своим опытом?

- Сейчас я стала писать меньше писем, чем раньше. В начале мне было очень непривычно, это занимало у меня иногда целый час, чтобы сесть, подумать, написать. Но я помню свои ощущения, когда приходили ответы – это абсолютная радость, такой трепет, что трясутся руки, счастье от того, что твоя поддержка кому-то сейчас помогла. Совсем неважно, что конкретно написано в этом письме, а важен сам факт обмена информацией, это такая ниточка, связь с людьми. И даже теперь, когда ответов приходит гораздо меньше, я все равно знаю, что мой переданный привет, имеющий шанс прорваться, имеет колоссальное значение.