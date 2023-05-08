Президент после коронации Карла III: британская королевская семья – символ стабильности

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил после коронации британского короля Карла III и королевы Камиллы в Лондоне в субботу, что королевская семья Соединенного Королевства является символом стабильности в международной политике.

Науседа, принимавший участие в церемонии коронации вместе с первой литовской леди, выразил надежду на то, что новые монархи будут стремиться к развитию отношений с Литвой.

«Британская королевская семья всегда была символом стабильности в международной политике, отличалась прочной ценностной базой. Я верю, что король Карл III, как и покойная королева Елизавета II, будет стремиться к развитию отношений с Литвой, и наши страны будут и впредь успешно сотрудничать в преодолении вызовов и угроз безопасности, возникающих в трансатлантическом пространстве», — цитируются слова Науседы в пресс-релизе.

После церемонии коронации в Лондоне президент сказал, что Литва и Великобритания являются не только надежными союзниками, но и странами-единомышленниками, объединенными общими ценностями, уважением к свободе и демократии.

По словам главы государства, Литва и Великобритания поддерживают прекрасные двусторонние отношения в сфере безопасности и обороны, а также заинтересованы в расширении сотрудничества в будущем.