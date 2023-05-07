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Новости2023.05.07 23:09

Галагузас уверенно победил на выборах мэра Висагинаса

E
ELTA 2023.05.07 23:09
Эрландас Галагузас
Эрландас Галагузас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Кандидат на пост мэра Висагинаса от Союза аграриев и зеленых Эрландас Галагузас в воскресенье уверенно победил во втором туре выборов, проводившемся повторно.

По данным Главной избирательной комиссии, после подсчета голосов на всех 16 избирательных участках Э. Галагузас набрал 58,50 процента голосов избирателей, а кандидат от партии "Свобода и справедливость" Даля Штраупайте - 40,44 процента.

В повторном голосовании приняли участие 46,93 процента висагинских избирателей.

ELTA напоминает, что первый тур выборов прошел в Висагинасе, как и во всей Литве, 5 марта. Тогда кандидат от Союза крестьян и зеленых Э. Галагузас набрал 29,39 процента голосов избирателей, а кандидат от партии "Свобода и справедливость" Д. Штраупайте заняла второе место, получив 23,77 процента голосов.

Даля Штраупайте
Даля Штраупайте / I. Gelūno / BNS nuotr.

Однако после первого тура в Висагинском районном самоуправлении возникла правовая коллизия. Паневежский окружной суд заявил, что поскольку Д. Штраупайте проходила по делу о злоупотреблении служебным положением, ей запрещено избираться мэром. 9 марта Главная избирательная комиссия сняла Штраупайте с выборов мэра Висагинаса, на которых она уже вышла во второй тур.

Правда, уже 13 марта ситуация изменилась, так как Апелляционный суд отменил решение Паневежского окружного суда в части запрета Штраупайте избираться мэром.

В тот же день Главная избирательная комиссия на основании вышеупомянутого судебного решения вернула Штраупайте на выборы.

Во втором туре мэрских выборов, прошедших 19 марта, также победил Галагузас, набрав 52,15 процента голосов избирателей, тогда как Штраупайте набрала 46,24 процента.

Однако Штраупайте обжаловала результаты второго тура, аргументируя это тем, что кандидатам не были предоставлены равные условия для участия в предвыборной борьбе. В результате решением Главного административного суда Литвы результаты были аннулированы.

Во исполнение судебного решения и понадобилось проведение повторного голосования во втором туре.

Эрландас Галагузас
Даля Штраупайте
# Литва
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