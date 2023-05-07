Naujienų srautas

Бородянка
Новости 1 ч. назад

Литва восстановит разрушенный войною лицей в Бородянке

Андрюс Кубилюс
Новости 2 ч. назад

Андрюс Кубилюс: Украинская армия за прошлый год стала самой большой силой в Европе

Ауримас Валуявичюс
Новости 2 ч. назад

После преодоления Атлантики в Литву вернулся Ауримас Валуявичюс

Война России против Украины. Бахмут
Новости 2 ч. назад

Историк: Сопротивление Украины - пропуск в мировую историю

Российские паспорта
Новости 3 ч. назад

"Паспортный террор" РФ. Как быть украинцам в оккупации

Искусственный интеллект
Новости 3 ч. назад

Опасен ли искусственный интеллект? В США и Британии призывают к госрегулированию

Роман Протасевич
Новости 5 ч. назад

Роман Протасевич: Меня использовали сначала в Варшаве, потом в Вильнюсе

Алексей Резников
Новости 5 ч. назад

Министр обороны Украины Резников: Ожидания от нашего контрнаступления завышены

Рамзан Кадыров
Новости 5 ч. назад

Рамзан Кадыров получил медаль за вклад в развитие ядерной физики

Украинские дети, бежавшие от войны
Новости 6 ч. назад

Как украинская мать отдала ребенка в российский лагерь и пожалела об этом

Владимир Путин
Новости 6 ч. назад

Разведка США: Путин, вероятно, умерил краткосрочные амбиции в отношении Украины

Материнство
Новости 6 ч. назад

Руководители страны поздравляют матерей Литвы

Минск, магазин школьной одежды
Новости 6 ч. назад

Власти в Беларуси расправляются с частным образованием

Россия (ассоциативное фото)
Новости 8 ч. назад

Аналитики стран Балтии – о провале попыток Кремля изменить политику Латвии, Литвы и Эстонии

Украинские войска на фронте отлично знают, что российские военные могут установить помехи для связи или подслушать переговоры
Новости 8 ч. назад

Бойцы ВСУ прибегают к древним технологиям, чтобы сбить с толку российские войска

Михаил Подоляк
Новости 8 ч. назад

Подоляк рассказал о начале в России масштабной внутриполитической войны

Новости2023.05.07 15:46

Литва восстановит разрушенный войною лицей в Бородянке

B
BNS 2023.05.07 15:46
Бородянка
Бородянка / AP nuotr.

Литва готовится восстановить полуразрушенный лицей в Бородянке под Киевом.

Намечается реконструировать инфраструктуру учебного заведения, а тендер на подрядчика планируется объявить 12 июня, сообщает Центральное агентство управления проектами.

По оценкам министерства экономики и инноваций, реновация школы обойдется в сумму около 4,5 миллионов евро.

Литва уже построила в Бородянке мобильный поселок на 36 семей стоимостью 940 тысяч евро. Он был приобретен конкурсным путем у компании «Arijus». Постановлением правительства от 5 апреля поселок уже передан в эксплуатацию.

Мобильный поселок в Бородянке
Мобильный поселок в Бородянке / Economy and Innovation Ministry

Литва начала восстановительные работы в Украине осенью 2022 года. Первоначально планировалось не только построить мобильный поселок и провести реновацию лицея в Бородянке, но также реконструировать детский сад «Радист» в городе Ирпене, построить мост через реку Трубеж. От последних планов позже отказались, поскольку средства, предназначавшиеся для этих целей, были направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Бородянка
Мобильный поселок в Бородянке
# Литва# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Андрюс Кубилюс
2 ч. назад

Андрюс Кубилюс: Украинская армия за прошлый год стала самой большой силой в Европе

Ауримас Валуявичюс
2 ч. назад

После преодоления Атлантики в Литву вернулся Ауримас Валуявичюс

Война России против Украины. Бахмут
5
2 ч. назад

Историк: Сопротивление Украины - пропуск в мировую историю

5
Российские паспорта
3 ч. назад

"Паспортный террор" РФ. Как быть украинцам в оккупации

Искусственный интеллект
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Опасен ли искусственный интеллект? В США и Британии призывают к госрегулированию

Роман Протасевич
5 ч. назад

Роман Протасевич: Меня использовали сначала в Варшаве, потом в Вильнюсе

Алексей Резников
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
5 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Министр обороны Украины Резников: Ожидания от нашего контрнаступления завышены

Рамзан Кадыров
5 ч. назад

Рамзан Кадыров получил медаль за вклад в развитие ядерной физики

Украинские дети, бежавшие от войны
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
6 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Как украинская мать отдала ребенка в российский лагерь и пожалела об этом

Видео
Владимир Путин
6 ч. назад

Разведка США: Путин, вероятно, умерил краткосрочные амбиции в отношении Украины

Visaginas
2023.05.07 08:22

В Висагинасе во втором туре повторного голосования избирают мэра

Роман Протасевич
2023.05.07 12:15

Роман Протасевич: Меня использовали сначала в Варшаве, потом в Вильнюсе

Коронация Карла III
2023.05.06 19:59

Король Карл III официально коронован

Коронация Карла III
2023.05.06 20:12

Науседа после коронации Карла III: Британская королевская семья – символ стабильности

Центр регистрации украинских беженцев
7
2023.05.07 07:51

В Алитусе закрывается последний пункт регистрации украинских беженцев

7
Ливерпуль
6
2023.05.07 08:54

"Евровидение-2023": что нужно знать о конкурсе в Ливерпуле

6
Рамзан Кадыров
2023.05.07 11:25

Рамзан Кадыров получил медаль за вклад в развитие ядерной физики

Минск, магазин школьной одежды
2023.05.07 10:20

Власти в Беларуси расправляются с частным образованием

Михаил Подоляк
2023.05.07 09:00

Подоляк рассказал о начале в России масштабной внутриполитической войны

Владимир Путин
2023.05.07 10:50

Разведка США: Путин, вероятно, умерил краткосрочные амбиции в отношении Украины