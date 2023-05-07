Литва восстановит разрушенный войною лицей в Бородянке

Литва готовится восстановить полуразрушенный лицей в Бородянке под Киевом.

Намечается реконструировать инфраструктуру учебного заведения, а тендер на подрядчика планируется объявить 12 июня, сообщает Центральное агентство управления проектами.

По оценкам министерства экономики и инноваций, реновация школы обойдется в сумму около 4,5 миллионов евро.

Литва уже построила в Бородянке мобильный поселок на 36 семей стоимостью 940 тысяч евро. Он был приобретен конкурсным путем у компании «Arijus». Постановлением правительства от 5 апреля поселок уже передан в эксплуатацию.

Мобильный поселок в Бородянке / Economy and Innovation Ministry

Литва начала восстановительные работы в Украине осенью 2022 года. Первоначально планировалось не только построить мобильный поселок и провести реновацию лицея в Бородянке, но также реконструировать детский сад «Радист» в городе Ирпене, построить мост через реку Трубеж. От последних планов позже отказались, поскольку средства, предназначавшиеся для этих целей, были направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.