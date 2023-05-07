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Новости2023.05.07 15:15

Андрюс Кубилюс: Украинская армия за прошлый год стала самой большой силой в Европе

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UNIAN 2023.05.07 15:15
Андрюс Кубилюс
Андрюс Кубилюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Украинская армия, которая за прошлый год стала самой большой силой в Европе, уже превышает все стандарты НАТО. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Литвы Андрюс Кубилюс в эфире украинского телемарафона.

"Я считаю, что Украина превышает все стандарты НАТО. Вы доказали за прошлый год, что украинская военная сила с помощью западного вооружения является самой большой силой на всем демократическом европейском континенте", – заявил он.

По его словам, сейчас уже стоит вопрос не о том, соответствует ли Украина стандартам НАТО, а соответствуют ли стандарту, который показывает Украина, другие страны блока.

"Для нас абсолютно понятно, что не только для Украины нужно, чтобы она стала членом НАТО, для того, чтобы получила гарантии безопасности, но и для самого блока очень нужно, чтобы Украина как можно быстрее стала членом Альянса. Потому что ваш опыт и военная сила помогла бы стать НАТО сильнее", – добавил Кубилюс.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

В прошлом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Украину. После визита он объявил, что в Альянсе договорились о вступлении Украины.

Ряд стран в конечном итоге публично высказали свою позицию по этому вопросу. Польша, Чехия и Словакия выступили с совместным заявлением, в котором призывали предоставить Киеву гарантии безопасности до присоединения к Альянсу.

Венгрия оскандалилась заявлением о том, якобы вступление Украины в НАТО возможно исключительно с согласия России. А Германия заявила, что перспективы быстрого решения вопроса относительно членства Украины нет.

Немецкие СМИ сообщили, что такие члены Североатлантического альянса, как США и Германия, неофициально дали понять, что они пока не хотят брать на себя никаких обязательств по принятию Украины в НАТО.

Польша публично обвинила Берлин и Париж в затягивании присоединения Украины к НАТО.

UNIAN

# В мире# Война в Украине
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