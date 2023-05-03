Литва поднялась на 7-ое место во Всемирном индексе свободы СМИ

Литва поднялась на две позиции в глобальном индексе свободы СМИ в этом году - с девятого на седьмое место, сообщает в среду "Репортеры без границ" (RSF).

Несмотря на изменения индекса, мотивы оценки, опубликованной RSF, в течение года существенно не изменились. В организации подчеркивают, что, несмотря на недостатки правовой системы, финансовые проблемы и напряженность с властями, журналисты работают в относительно «благоприятных условиях». Однако обращают на себя внимание всех удивившие «острые словесные выпады» в адрес СМИ в условиях пандемии COVID-19.

Отмечается, что в СМИ по-прежнему доминируют Национальная телерадиокомпания ЛРТ и основные коммерческие медиагруппы TV3 и LNK, но отмечается, что некоторые интернет-СМИ ориентированы на журналистские расследования, тем самым привлекая внимание более молодой аудитории.

Оценивая взаимоотношения СМИ и власти, отмечается, что «отношения между властью и журналистами характеризуются напряжением, усиливающимся с каждым новым кризисом», политические атаки на журналистов были редки, но СМИ все же «довольно часто» сталкивались с отказом в предоставлении информации без объяснения причин.

Также отмечается, что органы надзора за СМИ «относительно свободны» от политического давления, за исключением Совета ЛРТ, члены которого делегируются политиками.

Как и в предыдущие годы, в верхней части рейтинга доминируют скандинавские страны. Первое место у Норвегии, второе - у Ирландии, третье - у Дании, четвертое - у Швеции, пятое - у Финляндии, шестое - у Нидерландов.

Эстония опустилась на восьмую позицию, в 2022 году она была на четвертом месте.

«В то время как свобода СМИ гарантируется на юридическом и политическом уровнях, журналисты сталкиваются с риском самоцензуры из-за законов, направленных против клеветы и издевательств в киберпространстве», — отмечает RSF.

В свою очередь, Латвия поднялась с 22-го места на 16-е. Отмечается, что журналисты в этой стране работают в относительно свободной и безопасной среде, но доступность достоверной информации, особенно для русскоязычного населения, является серьезной проблемой.

Россия, развязавшая войну в Украине, занимает 164-е место, Беларусь — 157-е.

Однако наихудшая ситуация, по данным RSF, остается в Северной Корее, занимающей последнее место в индексе, а также в Китае (179 место). В худшую пятерку также входят Вьетнам (178), Иран (177) и Туркменистан (176).

Базирующаяся в Париже неправительственная организация, как и каждый год, оценила в исследовании в общей сложности 180 стран.