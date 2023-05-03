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Новости2023.05.03 09:36

Кабмин Литвы отказывается от исключения в развороте мигрантов, предусмотренного Сеймом

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BNS, LRT.lt 2023.05.03 09:36
Мигранты
Мигранты / J. Bakaitės/LRT nuotr.

Правительство Литвы намерено отказаться от предусмотренного Сеймом исключения в отношении разворота мигрантов, опасаясь дополнительных стимулов для нелегальной миграции из Беларуси.

Это предусмотрено в представленном Министерством внутренних дел (МВД) проекте, который реализует вступающий в силу в среду закон, позволяющий возвращать мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Литву.

Согласно закону, правительство может выдать такое разрешение после получения рекомендации Комиссии по национальной безопасности (КНБ).

В целях обеспечения баланса между интересами национальной безопасности и правами мигрантов закон также предусматривал, что разворот не применяется, «если установлено, что иностранец бежит от вооруженных конфликтов, указанных в решении правительства, а также от преследований, как они определены в Конвенции о статусе беженцев или пытается въехать на территорию Литовской Республики в гуманитарных целях».

Однако в МВД заявляют, что «объективных предпосылок» для составления перечня вооруженных конфликтов нет.

«На заседании КНБ установлено, что с учетом современного контекста угроз отсутствуют объективные предпосылки для формирования перечня вооруженных конфликтов, в которых положение о недопуске иностранцев в Литовскую Республику не применяется, чтобы не создавать фактор притяжения для инструментальной миграции», — говорится в представлении, подготовленном МВД правительству.

Мигранты
Мигранты / AP nuotr.

Кабмину еще предстоит утвердить порядок возвращения мигрантов постановлением.

Закон, легализующий разворот мигрантов, был представлен самим правительством, но в предложенном им варианте не было исключения для мигрантов, спасающихся от вооруженных конфликтов.

Это исключение было предусмотрено Комитетом по правам человека еще на стадии рассмотрения проекта в Сейме, а позже одобрено всем парламентом.

Мигрантов, пытающимся нелегально въехать в Литву из Беларуси, уже почти два года разворачивают обратно.

Официальные лица страны называют поток мигрантов гибридной атакой Минска, а пограничники уверяют, что активными действиями этому способствуют и белорусские должностные лица.

В начале апреля Вильнюс возбудил международное дело против Беларуси о незаконном ввозе мигрантов в страну.

Мигранты
Мигранты
# Литва
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