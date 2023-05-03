Шимоните: Вильнюс и Литву нельзя представить без сильной общины поляков

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что Вильнюс и Литву невозможно представить без сильной польской общины.

Об этом она заявила во вторник участвуя в открытии новой пристройки Вильнюсского Дома польской культуры вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Радует, что Вильнюсский Дом польской культуры предоставляет польской общине возможность развивать свою культуру за пределами Польши. Вильнюс и Литву нельзя представить без сильной польской общины и ее яркой культурной жизни", - цитируются в сообщении правительства слова премьера.

"Литовское государство обладает сильной и красивой традицией мультикультурализма, потому что, будучи разными, мы обогащаем друг друга. Я искренне ценю активность польской общины, участие в государственной жизни, гражданственность, сплоченность, вклад в независимость нашей страны, в создание современного государства", - добавила она.

Пожелав дальнейшего укрепления литовско-польских культурных связей, глава правительства также поздравила собравшихся с важным для Литвы и Польши приближающимся 3 мая – Днем Конституции Республики обоих народов (Речипосполитой).

По словам премьер-министра, литовский и польский народы на протяжении веков объединяло стремление к свободе и четкое понимание того, что мы сильны только тогда, когда мы едины.

По ее словам, возможно, именно поэтому Вильнюс и Варшава являются одними из самых активных сторонников Украины в ее защите от российской агрессии.