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Умер российский модельер Валентин Юдашкин

НГ
Новая газета – Балтия 2023.05.02 13:45
В. Юдашкин
В. Юдашкин / "Настоящее время"

Российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Причина смерти не называется.

Первый модный показ Юдашкина состоялся в Париже в 1987 году. После презентации своей коллекции «Фаберже» на неделе высокой моды в Париже в 1991 году Юдашкин получил мировую известность.

Работы Юдашкина хранятся в Музее костюма Лувра, Музее Метрополитен в Нью-Йорке и в Калифорнийском музее моды.

В 2012 году Юдашкин был одним из доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. В России Юдашкин был награжден орденом Почета за вклад в развитие моды. В 2007 году он получил звание Кавалера ордена искусств и литературы Франции, в 2013 году был удостоен Орденом Почетного легиона.

30 апреля умер модельер Вячеслав Зайцев. Известно, что в последние годы модельер страдал от болезни Паркинсона.

Новая газета – Балтия

# Культура
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