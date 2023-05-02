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Новости2023.05.02 17:43

Истребители НАТО за неделю семь раз сопровождали российские самолеты

B
BNS, LRT.lt 2023.05.02 17:43
Истребители НАТО
Истребители НАТО / Reuters/Scanpix

На прошлой неделе истребители НАТО семь раз поднимались в небо для опознания и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило во вторник Минобороны Литвы.

24 апреля был сопровожден штурмовик "Ил-20" и два истребителя "СУ-27", 25 апреля - также "Ил-20" и два "СУ-27", 26 апреля - два "СУ-27", пассажирский самолет "ТУ-134" и транспортный самолет "АН-26", 27 апреля - "ТУ-134".

28 апреля истребители НАТО вновь сопровождали два истребителя "Су-27", транспортные самолеты "Ан-72", "Ан-26". 29 апреля были сопровождены два российских истребителя "Су-27".

Большинство самолетов следовали без заранее предоставленного летного плана, без активированных транспондеров и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.

# Литва
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