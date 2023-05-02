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Новости2023.05.02 11:40

Известия о членстве Науседы в КПСС снизили его популярность - опрос

B
BNS, LRT.lt 2023.05.02 11:40
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / J. Stacevičius/LRT fot.

Сообщения о том, что президент Литвы Гитанас Науседа когда-то состоял в Коммунистической партии, снизили популярность лидера страны, свидетельствует опубликованный в субботу Lietuvos rytas опрос, проведенный компанией Vilmorus.

По его данным, в апреле президента Науседу положительно оценивали 54,5% опрошенных, тогда как когда в марте главу страны положительно оценивали 63,9% опрошенных. Отрицательно оценили президента 22,1% респондентов (16,8% в марте).

«Падение на десять процентных пунктов — это много, что редко бывает. Здесь единственное объяснение — это история с членством в КПСС, что он не указал, что вступил, он там много объяснялся, я бы не сказал, что это было сделано хорошо», — сказал BNS социолог, руководительVilmorus Владас Гайдис.

В начале апреля стало известно, что Науседа в 1988 году вступил в Коммунистическую партию и не информировал об этом факте общественность, баллотируясь на пост президента. Членство в партии президент назвал ошибкой молодости.

Баллотируясь в президенты в 2019 году, Науседа не указал этого в анкете Гдавизбиркома, но подчеркнул, что не совершал нарушений, поскольку вопрос о членстве в партиях или политических организациях был необязательной частью анкеты.

Несмотря на падение рейтинга, президент сохраняет первое место среди наиболее положительно оцениваемых политиков.

Вилия Блинкявичюте, глава оппозиционной Литовской социал-демократической партии (ЛСДП), депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте заняла второе место в рейтинге политиков.

Блинкявичюте положительно оценивают 47,1% опрошенных (49% в марте), отрицательно – 22,9% (23,2% в марте). На третьем месте - министр обороны, представитель правящих консерваторов Арвидас Анушаускас, которого положительно оценивают 44,9% (46,7% в марте), а отрицательно - 28,7% (23,8% в марте).

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, переизбранный на третий срок в апреле, положительно оценивается 34,5% респондентов и 34,7% отрицательно (соответственно 34,4% и 35,8% в марте). Депутат Саулюс Сквернялис, лидер оппозиционного Демократического союза «Во имя Литвы», получил 34,5% положительных оценок (33,8% в марте), 38,6% опрошенных оценивали его негативно (40,1% в марте).

Председатель оппозиционного Союза литовских "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис получил 30,4% положительных оценки, а 43,8% респондентов оценили его отрицательно.

Центр социологических и рыночных исследований Vilmorus провел репрезентативный опрос населения по заказу издания Lietuvos rytas с 14 по 22 апреля. Непосредственно и по телефону было опрошено 1000 совершеннолетних жителей Литвы.

# Литва
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