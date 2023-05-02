Naujienų srautas

Поиск пропавшего 15-летнего Миколаса Давидониса
Новости 11 мин. назад

Родители подтвердили - в реке Нерис обнаружено тело 15-летнего Миколаса Давидониса

Война России против Украины
Новости 28 мин. назад

Белый дом: в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч убитыми

Поиск пропавшего 15-летнего Миколаса Давидониса
Новости 11 ч. назад

В Нерисе найдено тело утопленника, его личность устанавливается

Берлин
Новости 15 ч. назад

Оппозиционеры из РФ в Берлине приняли совместную декларацию

Дональд Туск
Новости 16 ч. назад

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

Автомобили во дворе
Новости 16 ч. назад

С 1 мая в Литве корректируются правила дорожного движения

Война России против Украины. Попадание ракеты в Павлограде
Новости 16 ч. назад

Что известно о новом массированном обстреле Украины российскими ракетами - втором за три дня

Железная дорога (иллюстративное фото)
Новости 16 ч. назад

В Брянской области после подрыва путей с рельсов сошёл грузовой состав

Гитанас Науседа
Новости 17 ч. назад

Науседа поздравил граждан Литвы с годовщиной членства в ЕС

Фамилии жертв советских репрессий на стене бывшего здания НКВД-КГБ в Вильнюсе (фрагмент)
Новости 17 ч. назад

Петербургских полицейских призвали использовать в Украине опыт НКВД

Владимир Кара-Мурза
Новости 18 ч. назад

Кара-Мурза уверен в скором крахе путинского режима в России

В феврале подлодка HMS Anson впервые вышла в море из верфи города Бароу-ин-Фернесс
Новости 19 ч. назад

Британский флот расследует находку конфиденциальных документов в туалете паба

Екатерина Шульман
Новости 19 ч. назад

Шульман: Крым для Путина как игла Кощея или кольцо Саурона

Рисунок в Праге. И правительство Чехии, и большинство граждан страны поддерживают Украину. Но есть и те, кто склонен верить Москве
Новости 19 ч. назад

Учительницу в Чехии будут судить за распространение российской дезинформации об Украине

Отопление
Новости 20 ч. назад

«Вильнюсские теплосети» не планируют использовать мазут в следующем отопительном сезоне

Адам Михник
Новости 21 ч. назад

"Сегодня мы все украинцы". Адам Михник – о "чёрной карте" российской истории

Новости2023.05.02 07:35

Белый дом: в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч убитыми

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.02 07:35
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

За последние пять месяцев в районе украинского города Бахмут погибли около 20 тысяч российских военных, около 80 тысяч были ранены, а в целом наступление на Бахмут застопорилось, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби со ссылкой на американскую разведку.

По словам Кирби, половина погибших - наёмники частной военной компании "Вагнер". Российская сторона не комментировала это заявление. Последний раз Минобороны огласило общее количество потерь личного состава в сентябре прошлого года - 5 937 погибших.

Создатель и спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, также не называл число потерь, но признавал их "большими". По данным Русской службы Би-би-си, основанным на открытых источниках, на конец апреля на войне в Украине погибли минимум 21 тысяча 700 российских военных.

Вместе с тем Джон Кирби не стал раскрывать разведданные относительно потерь украинской армии. Он объяснил это тем, что не хочет "усложнять задачи союзнику" перед контрнаступлением, для которого США передали, как сказал представитель Совета национальной безопасности США, "почти 100% военной помощи", которую запрашивал Киев.

Контрнаступление Вооружённых сил Украины с целью деоккупации ранее захваченных Россией украинских территорий ожидается, согласно заявлениям Киева, в ближайшее время - в конце весны-начале лета. Для этого власти Украины запрашивали у западных союзников бронетехнику, боеприпасы, включая ракеты дальностью свыше 150 километров, и самолёты F-16. Ракеты и самолёты украинские военные, согласно официальным заявлениям, так и не получили.

В то же время, по данным британской разведки, российская армия оборудовала рекордное в современной истории количество фортификационных сооружений на территориях, которые могут быть атакованы ВСУ.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Поиск пропавшего 15-летнего Миколаса Давидониса
11 мин. назад

Родители подтвердили - в реке Нерис обнаружено тело 15-летнего Миколаса Давидониса

Поиск пропавшего 15-летнего Миколаса Давидониса
11 ч. назад

В Нерисе найдено тело утопленника, его личность устанавливается

Берлин
15 ч. назад

Оппозиционеры из РФ в Берлине приняли совместную декларацию

Дональд Туск
16 ч. назад

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

Автомобили во дворе
16 ч. назад

С 1 мая в Литве корректируются правила дорожного движения

Война России против Украины. Попадание ракеты в Павлограде
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
16 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что известно о новом массированном обстреле Украины российскими ракетами - втором за три дня

Железная дорога (иллюстративное фото)
16 ч. назад

В Брянской области после подрыва путей с рельсов сошёл грузовой состав

Гитанас Науседа
17 ч. назад

Науседа поздравил граждан Литвы с годовщиной членства в ЕС

Фамилии жертв советских репрессий на стене бывшего здания НКВД-КГБ в Вильнюсе (фрагмент)
17 ч. назад

Петербургских полицейских призвали использовать в Украине опыт НКВД

Владимир Кара-Мурза
18 ч. назад

Кара-Мурза уверен в скором крахе путинского режима в России

Отопление
2023.05.01 12:00

«Вильнюсские теплосети» не планируют использовать мазут в следующем отопительном сезоне

Анатолий Ломоносов
16
2023.05.01 08:05

Мелодия судьбы потомка староверов, бывшего хиппи, последнего вильнюсского истопника Анатолия Ломоносова

16
Адам Михник
12
2023.05.01 10:10

"Сегодня мы все украинцы". Адам Михник – о "чёрной карте" российской истории

12
Берлин
2023.05.01 16:12

Оппозиционеры из РФ в Берлине приняли совместную декларацию

Автомобили во дворе
2023.05.01 15:35

С 1 мая в Литве корректируются правила дорожного движения

Каунас
2023.05.01 09:02

По случаю Дня труда – шествие профсоюзов в центре Каунаса

Война России против Украины. Попадание ракеты в Павлограде
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.05.01 15:23
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что известно о новом массированном обстреле Украины российскими ракетами - втором за три дня

После первого запрета мужчина по имени Джонатан стал сотрудничать с банками спермы за рубежом
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.05.01 09:50
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Донора спермы из Нидерландов подозревают в отцовстве 600 детей. Суд лишил его прав на донорство

Поиск пропавшего 15-летнего Миколаса Давидониса
2023.05.01 20:20

В Нерисе найдено тело утопленника, его личность устанавливается

Дональд Туск
2023.05.01 15:50

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?