В Нерисе найдено тело утопленника, его личность устанавливается

В понедельник поступило сообщение о том, что в Нерисе, недалеко от деревни Валай, найден утопленник. Это LRT.lt подтвердила и представитель полиции Юлия Самороковская.
Пока никакой дополнительной информации не предоставляется, личность человека устанавливается.
Сообщение о замеченном утопленнике поступило около 16:00, а примерно через полчаса тело было извлечено и передано сотрудникам полиции.
Первым эту информацию сообщил портал delfi.lt.
Информационная программа TV3 сообщает, что найденное тело – мужского пола и находится в состоянии сильного разложения.
Ю. Самороковская не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть, что это 15-летний Миколас Давидонис.
М. Давидонис пропал 4 февраля, в последний раз друзья видели его около 16 часов возле вильнюсского кинотеатра "Вингис".
Во время последующих поисков у Жирмунского моста были обнаружены различные вещи М. Давидониса – куртка, рюкзак, телефон, банковская карточка, наушники.