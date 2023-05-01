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Новости2023.05.01 20:20

В Нерисе найдено тело утопленника, его личность устанавливается

LRT.lt
LRT.lt 2023.05.01 20:20
Поиск пропавшего 15-летнего Миколаса Давидониса
Поиск пропавшего 15-летнего Миколаса Давидониса / I. Gelūno / BNS nuotr.

В понедельник поступило сообщение о том, что в Нерисе, недалеко от деревни Валай, найден утопленник. Это LRT.lt подтвердила и представитель полиции Юлия Самороковская.

Пока никакой дополнительной информации не предоставляется, личность человека устанавливается.

Сообщение о замеченном утопленнике поступило около 16:00, а примерно через полчаса тело было извлечено и передано сотрудникам полиции.

Первым эту информацию сообщил портал delfi.lt.

Информационная программа TV3 сообщает, что найденное тело – мужского пола и находится в состоянии сильного разложения.

Ю. Самороковская не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть, что это 15-летний Миколас Давидонис.

М. Давидонис пропал 4 февраля, в последний раз друзья видели его около 16 часов возле вильнюсского кинотеатра "Вингис".

Во время последующих поисков у Жирмунского моста были обнаружены различные вещи М. Давидониса – куртка, рюкзак, телефон, банковская карточка, наушники.

# Литва
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