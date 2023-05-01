Оппозиционеры из РФ в Берлине приняли совместную декларацию

Политики, ученые, журналисты и активисты, покинувшие Россию, назвали войну в Украине преступной, потребовали ликвидации режима Путина и освобождения политзаключенных и военнопленных.

Российские оппозиционеры и активисты, покинувшие Россию, приняли новое совместное заявление. Вечером 30 апреля 68 представителей оппозиции публично подписали декларацию, в которой заявили о приверженности принципиальным позициям, первой из которых является преступный характер войны РФ против Украины. "Российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий. Международно признанные границы России должны быть восстановлены, военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии должны быть выплачены компенсации", - указывается в заявлении, опубликованном в понедельник, 1 мая, в аккаунте Михаила Ходорковского в соцсети Facebook.

"Режим Путина - нелегитимный и преступный"

Кроме того, в декларации признан "нелегитимным и преступным" режим президента РФ Владимира Путина, который по этой причине "должен быть ликвидирован". "Мы видим Россию страной, в которой гарантируются права и свободы личности, в которой исключена возможность узурпации государственной власти", - подчеркивается в документе. Активисты далее указали на недопустимость "имперской политики внутри страны и за ее пределами".

Кроме того, они потребовали освобождения политзаключенных и военнопленных, возвращения насильственно перемещенных лиц и похищенных украинских детей. "Мы выражаем солидарность с теми россиянами, кто несмотря на чудовищные репрессии имеет смелость выступать с антипутинских и антивоенных позиций, и с теми десятками миллионов, кто отказывается соучаствовать в преступлениях режима", - указывается далее.

Подписанты обязуются поддерживать декларацию до достижения стратегических целей

В декларации отмечается, что подписавшие ее разделяют демократические ценности и признают права и свободы человека, принципы разнообразия и равноправия, а также выступают против дискриминации. Они также "воздерживаются от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях", указывается далее. Активисты призвали россиян присоединиться к их декларации и обязались ее поддерживать вплоть до достижения названных стратегических целей.

Среди подписавших документ - политики в эмиграции Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Илья Пономарев и Леонид Гозман, политологи Кирилл Рогов и Иван Преображенский, предприниматели Евгений Чичваркин и Борис Зимин, экономисты Сергей Гуриев и Андрей Илларионов, юристы Марк Фейгин и Елена Лукьянова, галерист Марат Гельман, активистки Евгения Чирикова и Анастасия Шевченко, а также представители российских антивоенных движений в разных странах. Совещание оппозиционных активистов прошло по инициативе Ходорковского и нескольких других живущих за пределами РФ оппозиционеров. В нем не участвовали соратники Алексея Навального, отмечает "Радио "Свобода".

DW