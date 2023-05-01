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Новости2023.05.01 14:59

Науседа поздравил граждан Литвы с годовщиной членства в ЕС

E
ELTA 2023.05.01 14:59
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Гитанас Науседа поздравил литовский народ с 19-й годовщиной членства Литвы в Европейском Союзе. По его словам, сегодня можно порадоваться пользе и преимуществам, которые приобрела страна, став частью Европы.

«Это совместные решения, основанные на общих демократических ценностях, принципах международного права, прав и свобод человека. Это реформы, интеграция в общий рынок, которые привели к очевидному влиянию на экономический рост. Это свободное движение товаров, услуг, людей и капитала, инвестиции в науку и инновации, а также во многие другие сферы, которые значительно улучшили качество жизни всех граждан нашей страны», - перечислил Г. Науседа в поздравлении, опубликованном в понедельник.

Президент также подчеркивает общие решения ЕС, направленные на обеспечение безопасности всех европейцев: защиту внешних границ, энергетическую безопасность и постоянную поддержку Украины, которая героически борется за европейские ценности.

# Литва# Европейский Союз
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