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По случаю Дня труда – шествие профсоюзов в центре Каунаса

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BNS 2023.05.01 09:02
Каунас
Каунас / E.Blaževič/LRT nuotr.

По случаю Международного дня труда в понедельник в Каунасе пройдет шествие, организованное профсоюзами.

По словам организаторов, участники стартуют от Собора временной столицы. Шествие призвано привлечь внимание к растущей нагрузке работников, их физическому и психическому здоровью.

По сообщению Конфедерации профсоюзов Литвы, на мероприятии будет отмечено, что некоторые работодатели в Литве не гарантируют права работников, предусмотренные законом, будет также затронута нарастающая проблема усталости и "перегорания".

В течение последних нескольких десятилетий празднование 1 мая в Литве вызывало споры. В 2001 году, отклонив вето тогдашнего президента Валдаса Адамкуса, Сейм по инициативе социал-демократов объявил этот день государственным праздником и выходным днем.

Тогдашний президент утверждал, что 1 мая для большинства населения Литвы ассоциируется с советской оккупацией, поэтому не может являться праздником, объединяющим и сплачивающим народ. В межвоенной Литве 1 мая широко не праздновалось, а в советское время этот день стал идеологизированным, прославляющим коммунизм.

В свою очередь, сторонники праздника подчеркивают, что его отмечают и в демократическом западном мире.

# Литва
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