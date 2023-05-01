Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

Осенью в Польше пройдут выборы в парламент. Правящая национально-консервативная партия "Закон и справедливость" пытается вывести из игры лидера либеральной оппозциии Дональда Туска.

Лидера польской оппозиции Дональда Туска уже в течение многих лет в государственных СМИ выставляют в дурном свете. То его обвинят в том, что он якобы является представителем интересов Германии, то в том, что якобы работает на Россию. Но даже такая жесткая кампания диффамации в отношении главы либеральной партии "Гражданская платформа" не ослабила его позиции настолько, чтобы Туск больше не мог представлять опасность на предстоящих парламентских выборах для правящей национально-консервативной партии "Закон и справедливость (PiS)", которой руководит Ярослав Качиньский.

Против Туска подан иск

Поскольку исход осенних выборов в Сейм трудно предсказать, нервозность партии PiS, судя по всему, растет с каждым днем, поэтому она разными методами, похоже, пытается избавиться от конкурентов. Генеральная прокуратура Польши даже начала расследование в отношении оппозиционного лидера Туска. Об этом 24 апреля сообщил портал tvp.info, который называют рупором властей.

Предприниматель Марек Фалента в ноябре прошлого года подал иск в отношении Дональда Туска, обвинив его в том, что, занимая пост главы правительства, Туск превысил свои полномочия. Кабинет Туска после аннексии Крыма Россией начал расследование по поводу импорта каменного угля из РФ, осуществлявшегося через фирму Фаленты. Бизнесмен утверждает, что Туск своими действиями, не имея на то правовых оснований, вмешался в сферу экономики и нанес вред, в частности, его предприятию.

Либеральное издание Gazeta Wyborcza 26 апреля обратило внимание на то, что следствие началось лишь спустя полгода после подачи иска - как раз к началу решающей фазы избирательной кампании. Редакция напомнила, что Фалента был ранее судим, написав, что достоверность его показаний вызывает сомнение.

Действительно, предприниматель ранее два года провел в тюрьме за аферу с прослушкой. Проплаченные им официанты в двух варшавских ресторанах записывали разговоры политиков из правительства Туска и передавали СМИ их содержание. Эта кампания, за которой могли стоять российские спецслужбы, как отмечали наблюдатели, привела к поражению Туска на выборах в 2015 году.

Туск: Я не дам себя запугать

"Речь идет о том, чтобы нейтрализовать важных политических оппонентов властей перед предстоящими осенью выборами, даже если при этом они будут скомпрометированы при помощи Генпрокуратуры", - указывает публицист Войцех Хушновски. Туска, который с 2014 по 2019 год был председателем Совета ЕС и с октября 2021 года снова возглавил оппозиционную "Гражданскую платформу", оставляют равнодушным попытки его дискредитации со стороны конкурентов. "Я не дам себя запугать", - заявил он на заседании руководства партии, назвав обвинения в свой адрес "абсурдными".

Дональд Туск возглавлял Совет ЕС / Reuters/Scanpix nuotr.

Нынешнее расследование Генпрокуратуры - не единственный шаг властей в борьбе против оппозиции, констатируют эксперты, подчеркивая, что она ведется в Польше на всех уровнях. Так, большинство депутатов Сейма проголосовали 14 апреля за законопроект о создании государственной комиссии по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Польши с 2007 по 2022 год. Представителей правительственного лагеря в этой комиссии будет пять, представителей оппозиции - четыре.

Главу комиссии должен назначать премьер-министр. Она может запретить любому политику, которого сочтет виновным, 10 лет занимать госпосты, связанные с распределением средств. Многие судьи Конституционного суда считают это противоречащим конституции. "Цель этого закона - изгнание Туска из политики", - уверен генеральный секретарь "Гражданской платформы" Марчин Кирвински. Оппозиция надеется, что президент Польши Анджей Дуда не поставит свою подпись под этим законом.

Польское правительство находится сейчас под большим давлением, правящая PiS опасается проигрыша на выборах. Война России против Украины и солидарность Варшавы с украинскими беженцами укрепили позиции консерваторов. Возросший престиж Польши также привел к тому, что рейтинги PiS выросли.

Но потом проблемы внутри страны стали накапливаться. В Польше растет инфляция. В марте нынешнего года она составила 16,2 процента. Более миллиона украинцев, бежавших от войны в Польшу, стали серьезной нагрузкой для сферы образования и здравоохранения. Проблемы с ввозом зерна и другой сельхозпродукции из Украины вызвали протесты местных фермеров. Все это плохо сказывается на настроениях избирателей.

Какие шансы у Туска

К тому же Дональд Туск ведет активную избирательную кампанию. Он ездит по стране, чтобы мобилизовать своих сторонников. На встречи Туска с избирателями может прийти каждый и задать оппозиционному политику свой вопрос. Иначе, чем в случае с его оппонентом Качиньским, чьи встречи с избирателями всегда охраняют сотни полицейских. Правительственный лагерь видит опасного конкурента в Туске, который с 2007 по 2014 годы возглавлял правительство Польши, а затем был председателем Совета ЕС.

Лидер PiS Ярослав Качиньский / Фото AP

В своей борьбе против либеральной оппозиции PiS, полагают эксперты, концентрируется не только на Туске, Германия тоже является целью. "Гражданскую платформу" обвиняют в том, что она является пронемецкой партией, которая, в отличие от PiS, представляет чужие интересы. ФРГ при этом представляют подозрительным соседом, который хочет доминировать в ЕС и не хочет платить репарации Польше.

Чтобы мобилизовать своих сторонников, Туск призвал их приинять участие в демонстрации в Варшаве 4 июня. "Против повышения цен, краж и лжи, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу", - написал политик в Twitter. Дата символична - 4 июня 1989 года в Польше прошли первые относительно свободные выборы, которые привели к падению коммунистического режима.

DW