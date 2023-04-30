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Новости2023.04.30 21:27

Умер российский модельер Вячеслав Зайцев

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.30 21:27
Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев / стоп-кадр

Несколько российских СМИ, в том числе Mash, Shot и "Известия", вечером в воскресенье сообщили о смерти художника и модельера Вячеслава Зайцева. Впоследствии сообщения подтвердила Российская академия художеств.

Зайцеву было 85 лет. Сообщается, что он умер в больнице подмосковного города Щёлково, куда его доставили с внутренним кровотечением. Зайцев в последние годы тяжело болел.

Вячеслав Зайцев получил известность как модельер ещё в 1960-е годы, став одним из первых советских модельеров, получивших признание на Западе, в особенности во Франции, где его называли "Красным Диором". В 1979 году открыл свое ателье, позже преобразованное в Дом моды.

Вячеслав Зайцев в 1990 году
Вячеслав Зайцев в 1990 году / Wikipedia

Был автором костюмов, в том числе, для советских спортсменов на московской Олимпиаде 1980 года, эстрадных исполнителей, театральных постановок, в 1991 году разработал новую форму для российской милиции.

Особенной популярностью на Западе Зайцев пользовался в годы перестройки в СССР, когда он стал автором коллекций "1000-летие крещения Руси" и "Агония перестройки". В начале 2000-х годов для визита в Лондон Зайцев разработал костюмы для бывшей жены нынешнего президента России, Людмилы Путиной.

Был обладателем ряда советских и российских государственных наград, звания "народный художник России".

Радио Свобода

Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев в 1990 году
# Культура
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