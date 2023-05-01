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Петербургских полицейских призвали использовать в Украине опыт НКВД

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.01 14:30
Фамилии жертв советских репрессий на стене бывшего здания НКВД-КГБ в Вильнюсе (фрагмент)
Фамилии жертв советских репрессий на стене бывшего здания НКВД-КГБ в Вильнюсе (фрагмент) / D. Umbraso/LRT nuotr.

Главам подразделений полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области разослали справку о борьбе НКВД с "националистическими формированиями" в западных регионах Советского Союза.

Об этом пишет "Фонтанка". Издание опубликовало фото первой страницы документа, всего в нём 28 листов.

Полицейским советуют опираться на опыт сотрудников советской госбезопасности во время командировок на территорию Украины "при проведении специальной военной операции". Документ подготовили во ВНИИ МВД России, полицейским надо было изучить материал в апреле.

В мае 2022 года 130 сотрудников спецполка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отправили на войну в Украину. Полицейские охраняют объекты на подконтрольных российским войскам территориях Донецкой и Луганской областей, - сообщает Север.Реалии.

Неясно, идёт ли в документе речь о деятельности НКВД только на территории Западной Украины, или же и в странах Балтии и в Беларуси.

В конце Второй мировой войны и в течение более чем десятилетия после её завершения на западе Украины вооружённую борьбу с советской властью вели отряды Украинской повстанческой армии. По официальным советским данным, в результате деятельности украинского вооружённого подполья в 1944-1956 годах на западе Украины погибли более 8 тысяч советских военнослужащих и сотрудников НКВД. Были убиты также десятки тысяч повстанцев, многие были осуждены к длительным срокам заключения. Репрессии коснулись также жителей западных регионов Украины, которые прямо не участвовали в деятельности УПА. Организованное сопротивление отрядов УПА удалось сломить только к середине 1950-х годов, отдельные партизанские группы существовали до конца 1950-х.

Какие именно уроки должны извлечь полицейские из деятельности НКВД в западных регионах СССР, неизвестно - полный текст справки МВД не опубликован.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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