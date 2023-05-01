Зеленский был готов отстреливаться до последнего: У нас были ящики с оружием, с патронами в разных точках Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский носил пистолет и вместе с другими отстреливался бы в случае штурма его офиса на Банковской улице в Киеве в начале российского вторжения, о чем он заявил в интервью телеведущему Дмитрию Комарову.

"Да, у меня есть [пистолет]. Да, я умею [стрелять]. Даю себе отчет: президент Украины в плену у россиян. Это позор. Я считаю, что это позор", - цитирует Зеленского "Украинская правда".

Интервью было записано осенью прошлого года для спецпроекта "Год. За кадром".

"Нас бы не было, если бы они зашли в администрацию. Если ты не пускаешь кого-то к себе, что происходит? Я думаю, что никого бы в плен не взяли. Потому что у нас была очень серьезная, подготовленная оборона Банковой. Очень серьезная. Мы бы до последнего там... - рассказывал Зеленский. - У нас были ящики с оружием, с патронами в разных точках Банковой".

Зеленский уточнил, что пистолет ему был нужен не для того, чтобы застрелиться. "Мы сами себя - нет... Отстреливались бы - да", - сказал он с улыбкой.

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