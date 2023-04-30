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Новости2023.04.30 10:43

После инсульта состояние Алмы Адамкене остается тяжелым, сутки прошли без существенных изменений

LRT.lt
LRT.lt 2023.04.30 10:43
Алма Адамкене
Алма Адамкене / BNS nuotr.

Медики "Сантары" говорят, что состояние здоровья супруги президента Валдаса Адамкуса Алмы продолжает оставаться тяжелым, и что за последние сутки существенных изменений не произошло.

"Состояние госпожи Алмы Адамкене остается тяжелым. Никаких существенных изменений за последние сутки не произошло", - сказал в воскресенье утром представитель Сантаришкской поликлиники.

В субботу представители клиники сообщили СМИ, что после инсульта А. Адамкене проходит лечение в отделении интенсивной терапии.

Валдас Адамкус и Алма Адамкене
Валдас Адамкус и Алма Адамкене / BNS nuotr.

LRT.lt напоминает, что супруга президента В. Адамкуса Алма была госпитализирована в Сантаришкскую поликлинику в четверг днем.

Эту новость в тот же день порталу LRT.lt подтвердила представитель президента В. Адамкуса Божена Багонайтене, а позже и сам экс-президент.

Как сообщили LRT.lt в Сантаришкской поликлинике Вильнюсской университетской больницы, у 96-летней А. Адамкене диагностировано нарушение мозгового кровообращения.

Алма Адамкене
Валдас Адамкус и Алма Адамкене
# Литва
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