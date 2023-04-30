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Новости2023.04.30 07:30

Зеленский: Контрнаступление Украины состоится и будет успешным

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.30 07:30
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью журналистам из Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии выразил уверенность в том, что украинское наступление, о подготовке к которому ранее неоднократно говорили в Киеве, будет успешным и приведёт к освобождению ныне занятых Россией украинских территорий.

При этом Зеленский отметил важность поставок Украине оружия. "Я не готов говорить, когда это будет, каким образом. Да, многие вещи зависят от нас, но есть много деталей в поставке того или иного оружия. Мы хотим сохранить как можно больше жизней, поэтому решающее значение имеет оружие", - отметил Зеленский. По словам президента Украины, при недостаточном уровне поставок оружия война может затянуться на "десятилетия".

При этом, по словам Зеленского, Украина не будет тянуть с контрнаступлением до того момента, когда получит от партнёров истребители F-16. "Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед", - сказал президент Украины. Пока ни одна из стран не обещала Украине поставок F-16.

Зеленский подчеркнул, что уверен и в том, что Украине удастся вернуть аннексированный Россией в 2014 году Крым.

Президент Украины подчеркнул, что страна не готова идти на территориальные уступки. По мнению Зеленского, война закончится для Украины иначе, чем для Финляндии война с Советским Союзом в 1939-1940 годах - и, в отличие от Финляндии, ей не придётся отказываться от части своих территорий ради сохранения независимости.

Зеленский выразил уверенность в том, что Россия с весны прошлого года "очень сильно ослабла", главным образом в моральном отношении. "Они – мощное большое государство, и у них много разного оружия, но морально многое изменилось с того момента... Они боятся, они боятся умирать. Я думаю, что их дух был сломлен. Они не понимают, как это произошло - "мы дошли до Киева, еще два-три дня, и мы закончим"... Они были морально сломлены", - заявил президент Украины.

В реакции на публикацию отрывков из интервью Зеленского заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в характерном для него стиле призвал к "нанесению ВСУ максимального военного поражения" и "окончательному низложению нацистского режима в Киеве".

После начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска заняли большие территории этой страны. Однако ещё весной прошлого года они отступили из-под Киева и с севера Украины, а осенью украинские военные выбили их из ряда районов Харьковской области. Российские военные также оставили Херсон и всю правобережную часть Херсонской области.

О подготовке украинского наступления (как правило, представители Украины называют его "контрнаступлением") речь идёт уже несколько месяцев. По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета. В Киеве, однако, заявляют, что не будут "раскрывать карты" и сообщать о сроках заранее.

Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине# Зеленский
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