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Новости2023.04.30 07:25

Габриэле Андрашюнене завоевала титул вице-чемпионки Европы

LRT.lt
LRT.lt 2023.04.30 07:25
Габриэле Андрашюнене
Габриэле Андрашюнене / orienteering.lt nuotr.

На проходящем в Португалии чемпионате Европы по спортивному ориентированию на горных велосипедах успех улыбнулся прошлогодней чемпионке Европы Габриэле Андрашюнене. Она завоевала серебряную медаль в совместном стартовом заезде, состоявшемся во второй день соревнований.

Соревнования отличали не только сложные трассы, напряженная борьба, но и чрезвычайно сложные погодные условиями. Сейчас в Португалии свыше 30 градусов.

Габриэле Андрашюнене преодолела 23-километровую трассу за 1 час. 25 минут 58 сек. Она ровно 6 минут уступила победительнице – спортсменке из Дании Николине Сплиторф. Третье место заняла представительница Швеции Сесилия Томасон.

«Трассу преодолеть удалось достаточно хорошо, но я не избежала технических проблем и допустила несколько ошибок в ориентировании», - поделилась своими впечатлениями новая вице-чемпионка Европы Габриэле Андрашюнене.

«Еще ждет спринт, который не является моим любимым соревнованием, и эстафеты, где мы постараемся наверстать упущенное в прошлом году, потому что команда действительно сильна», - говорит спортсменка о предстоящих стартах.

# Литва# спорт
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