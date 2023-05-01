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Новости2023.05.01 08:41

В вильнюсской ратуше литовский оркестр NIKO выступит с пианистом из Украины

LRT.lt
LRT.lt 2023.05.01 08:41
Концерт Алексея Ботвинова и оркестра NIKO в Национальной филармонии
Концерт Алексея Ботвинова и оркестра NIKO в Национальной филармонии / D. Matvejevo nuotr.

В середине мая Камерный оркестр новых идей (NIKO) под управлением Гядиминаса Гялготаса и известный пианист из Украины Алексей Ботвинов выступят в вильнюсской ратуше с совместным концертом "Восхождение к небу".

Они уже принимали участие в нескольких совместных концертах, – в частности, выступали в Вильнюсе осенью прошлого года, – а новым выступлением стремятся привлечь внимание к проблеме украинских беженцев и собрать средства на оказание психологической помощи украинцам.

"Мы несколько раз выступали на Одесском фестивале, который был организован Ботвиновым, и влюбились в этот город. В последний раз мы были там всего за несколько месяцев до начала войны. Одесса в нашей памяти – это необыкновенно теплые люди, город удивительной красоты, море... Мы хотим вернуться туда как можно скорее, – и к каждому концерту готовимся с мыслями о будущей украинской победе", - говорит Гядиминас Гялготас.

Гядиминас Гялготас
Гядиминас Гялготас / D. Matvejevo nuotr.

В Вильнюсской ратуше прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Филипа Гласса, Мирослава Скорика и Гядиминаса Гялготаса. Название концерта «Восхождение к небу» отсылает к произведению Г. Гялготаса, которое Камерный оркестр NIKO исполнит вместе с А. Ботвиновым в конце представления.

Концерт организован Центром исследований и развития демократии имени Андрея Сахарова и является одним из мероприятий, посвященных дню рождения А. Сахарова.

Алексей Ботвинов
Алексей Ботвинов / N. Vdovenko nuotr.

Алексей Ботвинов выступал более чем в 45 странах мира. Любители классической музыки ценят его как единственного пианиста в мире, кто более 300 раз исполнил сложнейшие «Гольдберг-вариации» И.С. Баха. По этой причине пианист попал в книгу рекордов.

А. Ботвинов является победителем конкурсов имени К. Шумана и И.С. Баха в Германии и конкурса имени С. Рахманинова в Москве.

Концерт Алексея Ботвинова и оркестра NIKO в Национальной филармонии
Гядиминас Гялготас
Алексей Ботвинов
# Культура
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