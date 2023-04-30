Naujienų srautas

Павел Климкин
Новости 32 мин. назад

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

Владимир Зеленский
Новости 1 ч. назад

Зеленский: Контрнаступление Украины состоится и будет успешным

Габриэле Андрашюнене
Новости 1 ч. назад

Габриэле Андрашюнене завоевала титул вице-чемпионки Европы

Пикет в Риге
Новости 1 ч. назад

«Володя, оставь нас в покое». В Риге протестовали против заявления Госдумы о дискриминации русских в странах Балтии

Пожарные-спасатели
Новости 1 ч. назад

В Вилкавишкском районе найдено одиннадцать минометных мин

Посольство России в Польше
Новости 1 ч. назад

Польша изымает здание школы при посольстве РФ в Варшаве

Колючая проволока (иллюстративное фото)
Новости 1 ч. назад

Почему в России снесли памятник депортированным полякам и литовцам

Гитанас Науседа
Новости 1 ч. назад

Новость о членстве в коммунистической партии сказалась на популярности президента

Жара в Испании
Новости 21 ч. назад

В Испанию и Португалию пришла небывалая жара

Андрей Кураев
Новости 22 ч. назад

Патриарх Кирилл лишил сана диакона Кураева

Торт, изготовленный Анастасией Чернышевой
Новости 22 ч. назад

Штраф за антивоенные торты. Как в Москве кондитерку судили за "дискредитацию" армии

Алексей Навальный
Новости 22 ч. назад

128 деятелей культуры с мировым именем попросили Путина освободить Навального

Евгений Пригожин
Новости 22 ч. назад

Пригожин: ЧВК "Вагнер" может скоро прекратить существование

Война России против Украины
Новости 23 ч. назад

Установлены имена 21 700 убитых российских военных в Украине

Огонь (ассоциативное фото)
Новости 23 ч. назад

В аннексированном Севастополе горит нефтебаза – в неё попал дрон

Молдова
Новости 23 ч. назад

Страны Северной Европы и Балтии обещают поддержку Молдове

Новости2023.04.30 08:20

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

D
DW 2023.04.30 08:20
Павел Климкин
Павел Климкин / AFP/Scanpix nuotr.

Впервые с 2021 лидеры Украины и КНР поговорили лично. Значение телефонного разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина оценил в интервью DW бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В интервью DW бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, какую роль может сыграть Китай в завершении войны РФ против Украины, какое значение имеет для этого разговор лидеров двух государств Си Цзиньпина и Владимира Зеленского и приемлемы ли для Украины предложения Китая.

DW: 26 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров двух стран после полномасштабного вторжения России в Украину - в последний раз лидеры Украины и Китая говорили еще в 2021 году. Вы могли бы оценить значение этого события, почему именно сейчас состоялся разговор?

Павел Климкин: Важно, что есть личный, человеческий контакт. В любой политике это важно, а в международной - критически важно. Китайцы до этого шли сознательно, они выстроили себе режиссуру и следуют ей. Они начали действовать в начале этого года, поняв, что ситуация не вернется к статус-кво. Сначала китайцы обнародовали принципы глобальной безопасности, затем принципы урегулирования вокруг Украины, как они это назвали. Си съездил в Москву и понял в нюансах, что думает Путин. Побеседовал с европейскими лидерами и президентом Бразилии. Он имеет сейчас общую картину и создал впечатление, что со всеми посоветовался. А теперь он побеседовал с Владимиром Зеленским. Это привело к карт-бланшу для китайцев и они могут работать на уровне специального посланника или представителя. Я всегда говорил, что Си поговорит с Зеленским, но когда будет считать это полезным для Китая.

- А в чем целесообразность этого именно сейчас? Может ли это быть связано с попыткой задержать контрнаступление Украины?

- Китайцы прекрасно понимают, что у нас есть свои планы, которые координируются с союзниками. Да и вообще зачем китайцам останавливать контрнаступление? Китайцы зафиксировали свою позицию относительно стремления к миру и желания прекращения огня. Потом они к этой позиции вернутся на другом этапе. Им совершенно нет смысла влиять на нашу позицию. Также они не будут пытаться сейчас влиять на позицию Путина. Китайцы не являются посредником и не хотят сближать позиции, а хотят, чтобы какие-либо вещи были невозможны без них. Китайцы прекрасно понимают, что контрнаступление будет иметь результат, после которого последует ситуация, когда начнутся разговоры о переговорах. Я думаюцель КНР - зафиксировать позицию по прекращению огня и показать, что только они могут говорить со всеми сторонами. А потом показать эту позицию западному и незападному миру. Поэтому я понимаю, что они работают на перспективу.

- Интересна ситуация с назначенным спецпредставителем Китая в Украине и "других странах". Им будет экс-посол КНР в России с 2009 по 2019 год Ли Хуэй. Почему, по вашему мнению, выбор пал на экс-посла в РФ?

- Китайцы специально выбрали бывшего посла в РФ, прекрасно знающего все нюансы и слабости России. По-моему, выбор Ли Хуэйя, как и разговор Си с Зеленским, - это горькая пилюля для Путина. Кроме того, выбор бывшего посла в РФ - это своеобразный троллинг со стороны Си, поскольку теперь он будет работать не на китайско-российские связи. Был ли у Си выбор? Сложно сказать, ведь там есть несколько талантливых дипломатов, хорошо знающих наш регион. Я лично не знаю Хуэйя, но отзывы о нем как о человеке, очень четко выполняющем руководства китайского руководства.

- Чего следует ожидать от такого спецпредставителя?

- Он будет изучать нюансы в позициях сторон, будет говорить о "зерновом соглашении", обменах, о ядерной безопасности. Это может быть достаточно много разных вопросов, но одновременно они будут смотреть на более широкую перспективу. Спецпосланник будет работать не только с нами и Москвой. Сейчас нельзя определить исчерпывающий круг его задач, ведь в зависимости от ситуации они будут меняться. На следующем этапе китайцы, возможно, построят более мощную делегацию, но сейчас это один человек.

- А чего ждать от назначения Павла Рябикина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китае? После смерти предыдущего дипломата Сергея Камышева, украинский посол в Китае не назначался несколько лет. В то же время Рябикин дипломатический опыт имел только год - с 2009 по 2010. Потом работал то гендиректором аэропорта "Борисполь", то возглавлял таможню и министерство стратегических промышленностей. Причем, согласно открытым источникам, он не владеет китайским языком.

- Для китайцев это важный жест уважения. Что касается личности Рябикина, я бы не делал прогнозы, что ему удастся или нет в Пекине. С одной стороны, значение послов не нужно недооценивать, но все ключевые вещи будут решаться прямым диалогом между Киевом и Пекином. Зачем передавать сигналы через послов, если можно прямо сказать в телефонном разговоре, проще разговаривать с людьми, принимающими решение. То есть, посол будет много работать, но все основное - это прямой контакт.

- Такой контакт может совместить китайский мирный план и украинскую формулу мира? Ведь у них много разногласий. В частности, КНР не употребляет слово "война" - используются слова "конфликт" и "украинский кризис". При этом в плане не затрагиваются вопросы несогласия Украины с оккупацией ее территорий.

- О соединении планов речь не идет. Война РФ против Украины влияет на весь мир, и мы не можем разговаривать с теми, кто нас безоговорочно поддерживает. Нужно говорить и с другими, кто занимает разные позиции, но не поддерживает РФ. Китай пробует позиционировать себя как нейтральную силу. Поэтому с ними, как и с другими, например, с Бразилией, мы должны говорить. Если мы не начинаем разговор, то нет шансов доказать и аргументировать свою позицию. Поэтому не стоит исходить из одних позиций и подходов, а нужно с чего-то начинать диалог. Мы его и начинаем.

- Вы упомянули о стремлении Китая быть нейтральным. Действительно ли он может быть таковым, учитывая публичную тесную дружбу с РФ?

- Китай заявляет о нейтральности. Но мы не считаем его таковым, учитывая китайскую экономическую поддержку РФ. Это не только энергоносители, но и многие технологические продукты. Но Китай определяет свою позицию как нейтральную, так как не снабжает оружием и в военном плане прямо не поддерживает РФ. Я считаю, что китайскую позицию нельзя втиснуть между Украиной и Россией, нельзя определить китайскую позицию как более пророссийскую или проукраинскую. Китай находится в другой системе координат, стремясь определять себя как игрока над. Китай хочет играть по отношению к нам, участвуя в дискуссии по европейской системе безопасности, которая сейчас разрушена.

- Тем временем к мирным переговорам призывает Бразилия, подражая риторике Кремля. В частности, президент Бразилии Лула да Силва предлагал Украине уступить Крым для прекращения войны, а также призвал прекратить поставлять оружие Украине. Как вы можете оценить бразильские заявления?

- Бразильский президент хочет быть популярным в незападном мире. Он пытается показать, что он достаточно пожилой и мудрый человек, потому без его советов вроде бы сложно обойтись. Многие к нему прислушиваются. Поэтому я не исключал бы роль Бразилии в будущем. Это не означает, что мы должны разделять или не разделять их позиции. Мы исходим из того, что в какой-то момент бразильцы могут играть определенную роль. Это может быть не прямая, а опосредованная роль, поскольку все равно будут дальнейшие голосования по наказанию России и тому подобное. Поэтому нам нужен диалог с Бразилией. Будет ли Лула принимать непосредственное участие в каких-то медиаторских усилиях пока нельзя сказать. Но Бразилия - это важная и влиятельная страна, в частности, в латинской Америке.

- Создается такое впечатление будто Китай, скажем так, собирает друзей. Сначала президент Бразилии поехал в Китай обсудить с Си Цзиньпином войну в Украине, а затем президент Франции Эмманюэль Макрон, который сразу после этого высказался по поводу "стратегической автономии" от США. А впоследствии агентство Bloomberg сообщило о якобы договоренностях Макрона с главой КНР Си Цзиньпином посадить за стол переговоров руководство РФ и Украины этим летом. Могли бы это прокомментировать?

- Трудно комментировать Bloomberg, поскольку сейчас много "сливов" в СМИ, и комментировать комментирующих - неблагодарное дело. То, что Макрон и Си говорили о возможных вариантах посредничества, нет сомнений. Привязываться к временным рамкам и прогнозировать при каких условиях это может произойти - спекуляции. Французы нам помогают, предоставляют оружие для контрнаступления. Всем прекрасно понятно, что разговоры и дискуссии (о переговорах. - Ред.) до активизации военных действий лишены смысла. Но как Китай работает на перспективу, так и Франция. Не нужно воспринимать действия Макрона как то, что он хочет "выпрыгнуть" из западного мира. Он точно будет согласовывать все с союзниками - G7, ЕС. Китайцам, конечно, хотелось бы, чтобы напротив них были отдельные США и Европа, а не коллективный Запад. Си будет выделять Макрона и пытаться построить с ним диалог, в том числе по Украине.

- Было ли случайностью, что именно посол КНР во Франции подверг сомнению суверенитет бывших республик СССР, в том числе и Украины?

- Я, конечно, критически осуждаю то, что он сказал. Это было его личное мнение или нет, но, тем не менее, Китай имеет официальную позицию. У нас есть соглашения с Китаем, есть стратегическое партнерство. Кстати, Си во время разговора с Зеленским это подчеркивал. Китай абсолютно признает суверенитет и территориальную целостность (Украины. - Ред.). Посол во Франции сделал фундаментальный ляп. Даже спикер МИД его поправил, а с сайта посольства Китая убрали транскрипт его интервью. Поэтому, конечно, мы должны жестко осудить такие заявления, но делать вокруг этого волны относительно позиции Китая я бы не стал.

- По-вашему, есть хоть маленький процент вероятности закончить войну дипломатическим путем, а не военным? Видите ли вы вообще сейчас перспективу посадить за стол переговоров руководство РФ и Украины?

- Я не вижу возможности договориться лично с Путиным. Это человек, с которым нельзя договориться о каком-либо статус-кво относительно существования свободной и независимой Украины. Путин считает нас, историю, язык, все, что связано с Украиной, искусственным. Какую-либо договоренность в будущем о прекращении огня обычно нельзя исключать. Никогда не говори никогда. Но предпосылок для этого сейчас не вижу. Существует ли дипломатическое решение где-то в перспективе, но не сейчас? Конечно, существует, и об этом говорят наши союзники. Но следует исходить из того, что победа над Россией может быть только комплексной, а не только военной. Важны факторы изоляции, экономического, технологического и психологического давления. То есть, победа над Россией - это комплексная история.

И мы видим, что наши союзники, и кстати Китай, хотят стратегически ослабить Россию. В то же время, они не хотят коллапса с ядерным оружием, а постепенной перезагрузки режима в РФ. Хотя публично об этом вам никто говорить не будет. Перезагрузка может быть и путем распада, просто Запад не хочет, чтобы это происходило неконтролируемо в форме коллапса. Распад России многие эксперты и политики допускают. Поэтому перезагрузка может быть в разных формах.

DW

# В мире# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Владимир Зеленский
1 ч. назад

Зеленский: Контрнаступление Украины состоится и будет успешным

Габриэле Андрашюнене
1 ч. назад

Габриэле Андрашюнене завоевала титул вице-чемпионки Европы

Пикет в Риге
1 ч. назад

«Володя, оставь нас в покое». В Риге протестовали против заявления Госдумы о дискриминации русских в странах Балтии

Пожарные-спасатели
1 ч. назад

В Вилкавишкском районе найдено одиннадцать минометных мин

Посольство России в Польше
1 ч. назад

Польша изымает здание школы при посольстве РФ в Варшаве

Колючая проволока (иллюстративное фото)
1 ч. назад

Почему в России снесли памятник депортированным полякам и литовцам

Гитанас Науседа
1 ч. назад

Новость о членстве в коммунистической партии сказалась на популярности президента

Жара в Испании
21 ч. назад

В Испанию и Португалию пришла небывалая жара

Андрей Кураев
22 ч. назад

Патриарх Кирилл лишил сана диакона Кураева

Торт, изготовленный Анастасией Чернышевой
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
22 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Штраф за антивоенные торты. Как в Москве кондитерку судили за "дискредитацию" армии

Андрей Кураев
2023.04.29 10:20

Патриарх Кирилл лишил сана диакона Кураева

Огонь (ассоциативное фото)
2023.04.29 09:17

В аннексированном Севастополе горит нефтебаза – в неё попал дрон

Молдова
2023.04.29 09:00

Страны Северной Европы и Балтии обещают поддержку Молдове

Евгений Пригожин
2023.04.29 10:13

Пригожин: ЧВК "Вагнер" может скоро прекратить существование

Торт, изготовленный Анастасией Чернышевой
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.04.29 10:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Штраф за антивоенные торты. Как в Москве кондитерку судили за "дискредитацию" армии

Жара в Испании
2023.04.29 11:29

В Испанию и Португалию пришла небывалая жара

Война России против Украины
2023.04.29 09:20

Установлены имена 21 700 убитых российских военных в Украине

Алексей Навальный
2023.04.29 10:15

128 деятелей культуры с мировым именем попросили Путина освободить Навального

Посольство России в Польше
2023.04.30 06:58

Польша изымает здание школы при посольстве РФ в Варшаве

Пикет в Риге
2023.04.30 06:59

«Володя, оставь нас в покое». В Риге протестовали против заявления Госдумы о дискриминации русских в странах Балтии