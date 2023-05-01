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Кара-Мурза уверен в скором крахе путинского режима в России

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DW 2023.05.01 13:15
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза / Fot. AP

"Я не сомневаюсь, что мрак над нашей страной рассеется", - сказал оппозиционер в интервью репортеру "Собеседника". Он выразил людям благодарность за поддержку и уверенность в скорой смене власти в России.

Известный российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, приговоренный недавно в России к 25 годам колонии, выразил уверенность в скором крахе путинского режима. "Я не сомневаюсь, что мрак над нашей страной рассеется. И произойдет это гораздо раньше, чем может казаться людям, которые сегодня дают за слово большие тюремные сроки, чем за убийства. Поверьте историку", - заявил находящийся в СИЗО политик в интервью изданию "Собеседник".

В своем первом интервью после приговора Кара-Мурза сказал, что он чувствует поддержку и солидарность огромного количества людей - и в России, и во всем мире и выразил благодарность за эту поддержку.

"Сталинский приговор"

Владимир Кара-Мурза, оппозиционный политик, историк и журналист, в середине апреля был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Московский городской суд признал его виновным в государственной измене, распространении клеветы о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией.

"Я знал свой приговор еще год назад, в апреле 2022-го, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в нашей стране цена за немолчание. Поэтому исход этого "суда" был известен заранее. Но должен признаться, что меня все же удивило, как он проходил - и что в политических процессах мы вернулись даже не в 1970-е, а в 1930-е годы. И по степени закрытости, и по риторике прокурора ("Перед вами враг, который должен быть наказан" - его последняя фраза в обвинительной речи), и, конечно, по сроку", - рассказал Кара-Мурза.

По мнению политика, "показательный сталинский приговор" был ему вынесен, в частности, за активное участие в продвижении "законов Магнитского", на основании которых западные страны ввели персональные и финансовые санкции против нарушителей прав российских граждан. "За это же меня дважды травили. Они сами показывают, чего больше всего боятся", - подчеркнул Кара-Мурза.

DW

# В мире# Россия
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