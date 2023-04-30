Партия «Грузинская мечта»: Грузия заслужила статус страны-кандидата в ЕС

Грузия должна более активно осуществлять реформы, чтобы продвинуться на пути интеграции в ЕС. Об этом после встречи в Брюсселе с премьером-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

В частности, как написал в Твиттере Мишель, в беседе с грузинским премьером он подчеркнул важность углубления реформ в области судебной системы, верховенства закона и свободы СМИ.

«Будущее Грузии в Европейском союзе. Чтобы продвинуться на пути в ЕС, сейчас, как никогда, важно выполнить основные приоритеты Евросоюза», – написал президент ЕС.

В свою очередь, Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который также встретился в Брюсселе с Гарибашвили, высказал надежду, что «Грузия удвоит свои усилия по проведению демократических реформ и поддержанию демократических стандартов».

На пресс-конференции с Гарибашвили, Столтенберг вспомнил и мартовские события в Грузии, когда в результате масштабных уличных манифестаций, грузинский парламент отозвал два варианта законопроекта об иноагентах.

«Я приветствую отзыв законопроекта об иностранном влиянии, который несовместим с евроатлантическими ценностями и основными свободами… Грузинский народ четко заявил, что хочет демократическую, процветающую страну, интегрированную в евроатлантический регион», – сказал Генеральный секретарь Североатлантического Альянса.

Одновременно Ираклий Гарибашвили отметил усилия властей по выполнению двенадцати условий, которые ЕС выдвинул для получения Грузией статуса страны-кандидата. Ожидается, что по мере достигнутого страной прогресса в реформировании указанных Евросоюзом сфер, ЕС примет решение до конца года. Напомним, что в отличие от Украины и Молдовы, Грузии отказали в предоставлении кандидатского статуса в июне 2022 года.

По словам Гарибашвили, большая часть из двенадцати приоритетных задач уже выполнена. Соответственно, грузинский премьер заявил, что Грузия заслуживает получить статус страны-кандидата в конце текущего года.

Интересно, что в то же время, в опубликованном 20 апреля грузинскими НПО исследовании «Состояние выполнения двенадцати условий ЕС», говорится о том, что полностью выполнено лишь одно условие ЕС. При этом, как пишут авторы документа, два условия в списке Евросоюза «практически выполнены», четыре – выполнены частично и пять – пока не выполнены.

Оппозиция опасается, что перечисленные Шарлем Мишелем сферы - то есть судебная система и СМИ – это области, которые власти не хотят реформировать, соответственно, по данным направлениям прогресса не будет. В свою очередь, как утверждают оппоненты правящей силы, это может стоить Грузии кандидатского статуса.

Напомним, что глава самого популярного грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия уже год как находится в тюрьме по обвинению в «превышении полномочий» в период, когда он возглавлял один из грузинских телеканалов «Рустави – 2». При этом оппоненты властей считают, что на самом деле, Гварамию арестовали по политическим соображениям.

Что касается судебной системы, власти уже три раза блокировали инициативу парламентской оппозиции по созданию следственной комиссии для расследования фактов коррупции в судебной системе. Дело в том, что эта тема стала актуальной после беспрецедентного решения Госдепартамента США о введении визовых ограничений против четырёх грузинских судей в связи с их причастностью к крупномасштабной коррупции. Тем не менее, в «Грузинской мечте» называют решение Госдепа «безосновательным» и требуют от Вашингтона предоставления «конкретных доказательств», подтверждающих участие попавших под санкции судей в коррупционных сделках.

В оппозиции заявляют, что если Грузия не получит к концу года статус страны-кандидата по членству в ЕС, скорее всего, на повестку дня встанут внеочередные выборы. В качестве подтверждения для этого предположения оппоненты «Грузинской мечты» приводят острую реакцию общественности на планы властей принять законопроект об иноагентах, который в случае принятия повлиял бы на европейскую перспективу страны.

Также, оппозиция цитирует результаты социологических исследований, подтверждающие сильный прозападный настрой грузинской общественности. Так, согласно опросу, проведенному в Грузии в период с 4 по 23 марта Международным республиканским институтом (IRI), присоединение Грузии к ЕС поддерживает 89% опрошенных, а к НАТО – 80%.

«Если Грузия опять не получит статус страны-кандидата, то властям придется платить за это политическую цену… Когда руководство страны не в состоянии выражать интересы общественности, оно не должно оставаться во власти», – считает депутат от оппозиционной партии «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

В ответ в «Грузинской мечте» заявляют, что якобы оппозиция заинтересована в том, чтобы Грузия не получила кандидатский статус, надеясь, что в результате этого возникнет «хаос» и «будут волнения», а это, согласно партии власти, «единственный путь», который может привести оппозицию во власть.

«В оппозиции считают, что главным импульсом для развития революционного сценария окажется ситуация, которая возникнет если Грузия в очередной раз не получит заслуженного – кандидатского статуса… Соответственно, вся их политика и деятельность, которую они ведут за границей и внутри страны, нацелена на то, чтобы Грузии отказали в кандидатском статусе… они полагают, что в мутной воде у них появится шанс добиться хотя какого-то успеха», – считают в «Грузинской мечте».

В то же время, согласно результатам мартовского исследования IRI, по совокупности поддерживающего ее населения оппозиция имеет больше поддержки, чем правящая сила, хотя подавляющее большинство относится скептически к политическим партиям.

На вопрос – если бы на этой неделе состоялись выборы, за какую политическую партию вы бы проголосовали, 19% назвали правящую «Грузинскую мечту», 14% партию экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД», 20% назвали другие прозападные оппозиционные партии, и чуть более одного процента антизападные партии, хотя при этом 36% опрошенных IRI сказали, что не знают и не проголосуют ни за одну из партий. Интересно, что согласно исследованию, большинство населения Грузии (43%) считает, что ни одна политическая партия не выражает их интереса; а (39% против 13%) вообще не доверяют политическим партиям.

Голос Америки