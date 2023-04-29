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Новости2023.04.29 10:15

Штраф за антивоенные торты. Как в Москве кондитерку судили за "дискредитацию" армии

BN
BBC News Русская служба 2023.04.29 10:15
Торт, изготовленный Анастасией Чернышевой
Торт, изготовленный Анастасией Чернышевой / фото ANASTASIYA CHERNYSHEVA

Суд в Москве оштрафовал на 35 тысяч рублей по статье о "дискредитации" армии кондитера Анастасию Чернышеву. Накануне к ней приходила полиция, сообщал правозащитный проект "ОВД-Инфо" (признан в России "иноагентом"). Теперь Чернышева собирается испечь торт с "материалами своего дела".

22-летняя Чернышева уже год печет и продает сладости с антивоенными и протестными лозунгами — торт "***** войне" (нецензурное слово в оригинале написано полностью) и торт с флагом Украины и фразой на украинском языке "Любов переможе" (любовь победит), мини-торты "Дедушка мороз, Путина прогони", "Путин умрет, а мы останемся" и "Россия будет свободной", а заодно и пирожные с цитатами из твиттера Евгения Ройзмана (признан в России "иноагентом") — по большей части нецензурными, приуроченными к его уголовному делу.

В четверг стало известно, что к Чернышевой пришла полиция и задержала ее. После составления административного протокола о "дискредитации" армии ее отпусили из ОВД "Измайловский".

Чернышева рассказала Би-би-си, что придумала свой кондитерский протест в марте 2022 года: "Когда митинги стали невозможными и я не смогла выходить больше на улицу, я стала печь торты и писать там тексты. Это жизнь в России — либо боишься, либо не боишься. Я приняла решение не бояться. Мне просто не нравится, когда меня запугивают. Ну, если получится запугать — ну, уж запугайте меня, и я отвечу за свои слова".

На первом антивоенном торте были изображены пять звездочек — в тот момент мужчину в России оштрафовали за плакат с такой надписью, и Чернышева, по ее словам, решила рассказать в инстаграме про эту историю и перенести цитату на торт.

Адвокат Чернышевой Юлия Евдокимова рассказала "Новой газете Европа", что на девушку написали донос после публикации телеканала "Царьград". Тогда же Чернышевой начали поступать угрозы.

"Полиция начала проверку по факту обращения, связанного с донатами в разные организации, но это не подтвердилось. Они увидели фотографии тортов, на основании этого завели дело об административном правонарушении. В деле присутствует множество скриншотов именно тортов", — рассказала Евдокимова.

Анастасия Чернышева
Анастасия Чернышева / фото ANASTASIYA CHERNYSHEVA

Чернышева — выпускница Высшей школы экономики, медиапродюсер по специальности. Производство тортов на заказ она начала четыре года назад параллельно с учебой в бакалавриате.

В какой-то момент она придумала акцию для благотворительного фонда "Антон тут рядом", помогающего людям с расстройством аутистического спектра, — "Торты тут рядом". В рамках акции покупатель мог заказать торт с одной из 15 цитат аутичных студентов фонда, и 40% выручки поступало в фонд.

Кроме того, кондитерка поддерживает "ОВД-инфо" (включен в России в реестр "иноагентов"), "Старость в радость" и другие НКО в России, "не признанные экстремистскими".

Стоимость одного торта на заказ — около 2 тыс. рублей за килограмм. По словам Чернышевой, в среднем один из десяти заказов, которые она получает, — именно на антивоенный торт, "и это дает почву не сойти с ума".

В инстаграме кондитерской сейчас 26 тысяч подписчиков, при этом, по словам девушки, это по сути сформированное коммьюнити — "все свои, и я их не боюсь".

"Я стараюсь без самоцензуры подходить. Если я сама начну себя цензурировать, я в кризис попаду и не выйду из депрессии. Если я не говорю, я погружаюсь в апатию и отчаяние, а если говорю и вижу, что мою позицию разделяют, что я не одна и это не я сошла с ума, а вот эти вот люди вокруг, сильно проще жить".

На вопрос Би-би-си, планирует ли она отрефлексировать сегодняшний штраф за "дискредитацию" в выпечке, Чернышева ответила: "Стопудово. Я возьму свои материалы дела и перепишу их на торт".

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Торт, изготовленный Анастасией Чернышевой
Анастасия Чернышева
BBC News
# В мире# Война в Украине
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