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Новости2023.04.29 10:20

Патриарх Кирилл лишил сана диакона Кураева

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.29 10:20
Андрей Кураев
Андрей Кураев / фото из личного альбома

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл лишил сана протодиакона Андрея Кураева, который выступает с критикой руководства РПЦ и российских властей.

Фото указа патриарха о лишении сана опубликовал сам Кураев. В документе говорится, что за более чем два года, прошедшие с момента его запрещения в служении, он не изменил своей позиции и продолжает "антицерковную деятельность", из-за чего принято решение лишить его сана.

"Право сослужения с нынешним патриархом Кириллом, то есть с таким, каким он себя сделал, – это сомнительная честь. Добиваться ее не считал и не считаю нужным", – прокомментировал решение Кураев. Он не исключил, что подаст жалобу вселенскому патриарху Варфоломею.

В декабре 2020 года Епархиальный церковный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева. Патриарх Кирилл однако наложил мораторий на это решение, дав Кураеву время на "переосмысление позиции". При этом с апреля того же года Кураев был временно запрещён в служении патриархом Кириллом. Поводом стали его резкие слова об одном из умерших священников.

Андрей Кураев – один из самых известных миссионеров Русской православной церкви. Он регулярно собирал большие залы на проповеди, выступал на рок-концертах, телевидении и одним из первых в церкви пришел в интернет. Он был референтом патриарха Алексия II и одним из ближайших сподвижников митрополита Кирилла (Гундяева) перед избранием того предстоятелем РПЦ в 2009 году.

В последние годы Андрей Кураев активно критиковал церковные структуры и патриарха, обвиняя церковь в отдалении от прихожан, бюрократичности и косности. Сейчас Кураев живёт за границей. Он выступает против войны в Украине и позиции руководства РПЦ по вопросу о войне.

Радио Свобода

# В мире# православие
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