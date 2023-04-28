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Новости2023.04.28 14:07

Асанавичюте: для узаконения множественного гражданства требуется более 1,1 млн голосов

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BNS, LRT.lt 2023.04.28 14:07
Литовский паспорт
Литовский паспорт / E.Blaževič/LRT nuotr.

Для того чтобы легализовать множественное гражданство, такую ​​поправку к Конституции должны поддержать на референдуме более 1,1 млн граждан Литвы, говорит Даля Асанавичюте, глава Комиссии Сейма и Всемирной общины литовцев.

«Главная избирательная комиссия подсчитала, что потребуется более 1,1 миллиона тех, кто сказал бы «да», чтобы результат был положительным, и мы могли изменить 12 статью Конституции, действительно большое число», - сказала Асанавичюте на пресс-конференции в Сейме в пятницу.

Изменения Конституции, касающееся гражданства, считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, имеющих право голоса и внесенных в избирательные списки.

Йонас Бружас, председатель комиссии Всемирной общины литовцев, заявил, что необходимо обеспечить точность избирательных списков и отсутствие в них умерших или утративших право голоса избирателей.

Референдум о легализации множественного гражданства планируется провести 12 мая 2024 года, приурочив его к первому туру президентских выборов. Сейм уже приступил к рассмотрению проекта постановления об объявлении референдума, его планируется принять в мае.

В 2019 году уже был проведен референдум одновременно с президентскими выборами, направленный на расширение возможностей множественного гражданства, но тогда не хватало менее 300 тыс. голосов за принятие такого положения.

Подробные условия приобретения и утраты двойного гражданства, порядок и другие вопросы будут определены конституционным законом.

Уже подготовленный проект конституционного закона о гражданстве предусматривает, что гражданин Литвы не утратит своего гражданства, если он приобретет гражданство страны, отвечающей критериям европейской и трансатлантической интеграции, то есть гражданство государств-членов Европейского Союза, НАТО, участников Соглашения об Европейском экономическом пространстве и стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

В проекте отмечается, что выбранные Литвой критерии европейской и трансатлантической интеграции не соответствуют критериям государств, которые вместе являются союзными государствами Беларуси и России, Евразийского экономического союза, Организации договор о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества, других политических, военных, экономических организаций, созданных на базе бывшего СССР или входящих в союзы или содружества прочих государств.

Кроме того, двойное гражданство могли бы иметь лица литовского происхождения и лица, выехавшие из Литвы до 11 марта 1990 года а также их потомки, вступившие в брак с иностранцами и вследствие этого получившие гражданство своего супруга, и получившие в Литве статус беженца.

Литовское гражданство также будет предоставляться за заслуги.

# Литва
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