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Путин поручил создать музеи о войне в Украине и подвигах российских военных

НВ
Настоящее Время 2023.04.28 12:38
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря 2023 года создать музеи, посвященные "событиям специальной военной операции и подвигам ее участников". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Музеи планируется создавать на региональном и муниципальном уровнях, а также на базе образовательных организаций. Этим поручено заняться Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны совместно с региональными властями и при участии Российского исторического общества.

Минобороны и Минкультуры при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, поручено передать этим музеям "пригодные для музеефикации и экспонирования артефакты, связанные со специальной военной операцией".

Путин также поручил рассмотреть вопрос об организации изучения истории "специальной военной операции".

"Если ты не готов умереть, ты не патриот". Чему пропаганда учит российских детей:

Путин ранее создал государственный фонд "Защитники Отечества", назначив его главой жену губернатора Кемеровской области Анну Цивилеву. Ее называют племянницей Путина. Фонд займется оказанием помощи ветеранам "специальной военной операции", участникам боев на Донбассе (с мая 2014 года) и семьям погибших военных.

В сентябре 2022 года соратники Навального рассказали, что после российского полномасштабного вторжения в Украину Президентский фонд культурных инициатив выделил 625 миллионов рублей на проекты, прямо или косвенно пропагандирующие войну.

"Настоящее время"

# В мире# Россия
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