Науседа заявил, что договорился с Шольцем о постепенном размещении немецкой бригады

Президент Гитанас Науседа заявил, что он и канцлер Олаф Шольц договорились о постепенном размещении немецкой бригады в Литве и обещают стремиться к ее присутствию уже в 2026 году.

"Мы договорились, что процесс должен быть постепенным, что Германия намерена увеличить свое военное присутствие в Литве в зависимости от того, какие шаги мы предпримем в плане создания инфраструктуры", - сказал глава государства в четверг BNS в Берлине после встречи с канцлером.

В прошлом году в Вильнюсе лидеры двух стран договорились о размещении в Литве немецкой бригады. Однако Вильнюс и Берлин расходятся во мнениях о том, в какой степени должно быть развернуто это военное подразделение.

Литва хочет постоянного присутствия, но пока существует только штаб подразделения. Берлин пока заявил, что часть бригады будет размещена в Литве, а часть - в Германии.

"Мне нравится формула, которую я предложил, а канцлер принял: Литва делает домашнее задание, предпринимает шаги и получает в награду соответствующую реакцию Германии, другими словами, все большее военное присутствие на литовской территории", - сказал Науседа.

"Инфраструктура создается не для того, чтобы стоять пустой", - добавил он.

Гитанас Науседа и Олаф Шольц в Берлине / R. Dačkaus / prezidentūros nuotr.

По словам президента Литвы, инфраструктура, необходимая для размещения немецкой бригады, должна быть создана к 2026 году.

Он отметил, что в соответствии с принятым в прошлом году коммюнике они вновь согласились с тем, что обязательства Германии по размещению бригады и шаги Литвы по созданию необходимой инфраструктуры "должны быть параллельными процессами".

Президент сообщил, что ознакомил канцлера Германии с проектами Литвы и ходом их реализации, в частности, со строительством Рудининкайского полигона и "другими местами, которые мы определили".

По оценкам Литвы, на строительство полигона площадью 17 000 гектаров, где недавно проходили учения Службы общественной безопасности, а также на дорожную инфраструктуру потребуется 260 миллионов евро.

Берлин оценит возможности участия в укреплении противовоздушной обороны в странах Балтии

Берлин оценит свои возможности по содействию укреплению противовоздушной обороны в Балтийском регионе, сказал президент Науседа.

"Я лично спросил канцлера Германии, видят ли они возможность разместить систему ПВО в Литве на ротационной основе, внося определенные элементы. Он взял это на заметку и сказал, что проконсультируется со специалистами своей армии. И я надеюсь, что в ходе дальнейших контактов мы сможем это выяснить", - сказал Науседа.

Гитанас Науседа и Олаф Шольц 2022 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент подчеркнул, что договоренности об укреплении противовоздушной обороны в Балтийском регионе были достигнуты на Мадридском саммите, и теперь цель состоит в том, чтобы использовать "системный подход".

По словам президента, Литва также ведет переговоры с представителями других стран, в том числе Нидерландов.

"Я поднял этот вопрос на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, и он также принял к сведению нашу просьбу. Мы обратимся к другим странам, а затем согласуем наши потребности с их возможностями", - сказал президент.

По словам Науседы, обсуждаются системы как средней, так и большой дальности.

"Это Patriot, NASAMS - они у нас есть, но только для защиты Зокняйского района. Речь идет о радарах. Это достаточно широкая система, и я не хотел бы сейчас вступать в военную дискуссию. Просто мы должны говорить обо всем спектре элементов, которые составляют оборону как таковую", - сказал глава государства.

Литва и другие страны восточного крыла уже некоторое время стремятся развернуть средства противовоздушной обороны. По их словам, это позволило бы перейти от почти 20-летней воздушной полиции НАТО к миссии противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Литвы готовятся к интеграции HIMARS / LK nuotr.

Этот вопрос стал более обсуждаемым после вторжения России в Украину.

Истребители НАТО, размещенные в настоящее время в странах Балтии, сопровождают российские военные самолеты, пролетающие над Балтийским морем, и патрулируют границы Альянса с Россией и Беларусью.