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Новости2023.04.27 17:06

При нынешних темпах разминирование Украины займет 757 лет

DW
Deutsche Welle 2023.04.27 17:06
Разминирование
Разминирование / Laidos kūrėjų nuotr.

Около 30 процентов территории Украины могут быть заминированы, так как там шли интенсивные боевые действия, указывается в докладе центра Globsec. По его данным, Украина - крупнейшая в мире заминированная территория.   

Около 30 процентов территории Украины - 174 тысячи кв. км - могут быть заминированы, поскольку там шли интенсивные боевые действия. Эти регионы необходимо расчистить от взрывоопасных предметов, оставленных российскими оккупационными войсками, указывается в опубликованном в среду, 26 апреля, докладе аналитического центра Globsec.

По подсчетам его экспертов, Украина стала крупнейшей заминированной территорией в мире, опередив Афганистан и Сирию. Между тем многие заминированные украинские районы по-прежнему трудно исследовать или даже получить к ним доступ, так как около 18 процентов территории Украины остаются под оккупацией, отмечается далее.

Самые пострадавшие - Харьковская и Херсонская области

Наиболее заминированными территориями, по мнению аналитиков, являются отвоеванные украинскими войсками Харьковская и Херсонская области, так как "российские войска присутствовали там в течение более длительного периода времени". При этом характер проблемы разминирования отличается от ситуации до начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, пишут авторы доклада и указывают на более тяжелые и продолжительные боевые действия, 10-кратный рост площади потенциального заражения, а также использующийся теперь гораздо больший спектр боеприпасов.

По их словам, российские силы устанавливают активируемые жертвами мины на животных, трупах, оставляют двойные и тройные мины-ловушки на дорогах, полях и лесах. Кроме того, они преднамеренно минируют сельскохозяйственные районы и угодья, делая их непригодными для использования.

Низкие темпы разминирования с 2015 года

Пока разминирование в Украине продвигается очень медленными темпами, указывает Globsec. С февраля 2015 года в Донецкой и Луганской областях необходимо очистить от мин 16 тысяч кв. км, в том числе 7000 кв. км - на подконтрольных Украине территориях. Между тем фактический размер территорий, разминированных в 2015-2021 годах, составил всего 414,56 кв. км. Это лишь 2,5 процента потенциально заминированных территорий.

В Globsec отметили, что в Украине работают около 500 различных команд по разминированию, в них задействованы до 5000 военных инженеров и саперов. Чтобы расчистить территорию в 4700 кв. км, Им потребуется около 20 лет. Если исходить из того, что очистки от боеприпасов требуют территории площадью 174 тысячи кв. км, то работающим сейчас специалистам понадобится для этого 757 лет, подсчитали эксперты.

Deutsche Welle

# В мире# Война в Украине
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