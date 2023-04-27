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Литва заявила протест Беларуси из-за попытки ликвидировать объединение литовцев

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BNS, LRT.lt 2023.04.27 18:10
Литовский флаг
Литовский флаг / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В четверг Министерство иностранных дел Литвы заявило решительный протест Беларуси в связи с попыткой ликвидировать литовское общественное объединение "Gimtinė" ("Родина"), которое действует в селе Пелеса уже более 20 лет.

По информации министерства, нота протеста была вручена представителю посольства Беларуси в Литве, который был вызван в министерство.

По данным МИД, 28 апреля состоится заседание Гродненского областного суда по вопросу ликвидации литовской организации в Пелесе.

"В ноте отмечается, что на подобные действия Беларуси будет дан строгий и принципиальный ответ, и что Литва поднимет этот вопрос на междунардном уровне", - утверждает министерство.

# Литва
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