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Новости2023.04.27 14:50

Утечка: России не хватит сил для контроля над оккупированными территориями

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.27 14:50
Война России в Украине. Оккупированные территории
Война России в Украине. Оккупированные территории / AP nuotr.

Нехватка личного состава в войсках национальной гвардии помешает России установить полный контроль над всеми оккупированными территориями Украины, говорится в одном из секретных документов Министерства обороны США, попавших в сеть и изученных Радио Свобода.

Из документа, датируемого концом февраля 2023 года, следует, что в августе 2022 года на украинской территории находились как минимум 27,5 тысячи военнослужащих нацгвардии РФ. С тех пор, как отмечается в документе, эти войска понесли существенные потери. В сообщении подчеркивается: национальная гвардия взяла на себя многочисленные дополнительные задачи по удержанию захваченных Россией территорий за линией фронта, что еще больше усилило нехватку личного состава.

Войска национальной гвардии России (Росгвардия) были образованы из служащих Внутренних войск МВД в 2016 году. По официальным данным на 2017 год, в рядах Росгвардии состояло 340 тысяч сотрудников. В начале полномасштабного вторжения России в Украину существенные потери под Киевом и Харьковом понесли входящие в состав Росгвардии части ОМОН, с помощью которых планировалось поддерживать порядок на оккупированных территориях Украины.

30 августа директор Росгвардии Виктор Золотов доложил Владимиру Путину, что "войска национальной гвардии в зоне спецоперации на Украине обеспечивают безопасность, правопорядок в подконтрольных РФ населённых пунктах, борются с диверсантами, охраняют особо важные объекты".

Вместе с этим на занятых Россией украинских территориях регулярно происходят покушения на российских военных, чиновников, а также на украинцев, сотрудничающих с оккупационными властями. По подсчетам украинских журналистов, только за 2022 год на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины были убиты 12 чиновников и силовиков, преимущественно украинских граждан, сохранивших или занявших свои должности после оккупации.

По обвинению в утечке секретной информации из Пентагона был арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра. В Министерстве обороны США не комментируют содержание попавших в сеть документов.

Радио «Cвобода»

# В мире# Война в Украине
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