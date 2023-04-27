Историк: "То, что Литва получила какую-то выгоду от СССР — абсолютный миф"

Период, когда Литва входила в состав Советского Союза, переполнен огромным количеством разнообразных мифов. Даже сейчас, после долгих лет независимости, можно встретить ностальгирующих бабушек и дедушек, которые тоскуют по советскому прошлому. Но все ли было так радужно? Что действительно получили литовцы за время советской оккупации и какую цену были вынуждены заплатить за это? На эти вопросы нам помогла дать ответ директор историк Центра исследования геноцида и оккупации, доктор Кристина Буринскайте.

Доктор Кристина Буринскайте — выпускница исторического факультета Вильнюсского университета. Область ее научных интересов — история Литвы 1940-1991 годов и деятельность советских репрессивных структур в этот период. Кристина Буринскайте — автор и соавтор пяти книг, она также опубликовала более 30 научных статей о деятельности КГБ и его методах в литовских и зарубежных научных журналах.

- Советский период в истории Литвы признан оккупацией. Как происходила эта оккупация?

- Подготовка к оккупации Литвы велась заранее, это определялось политикой и идеологией СССР. У тоталитарных государств были конкретные агрессивные геополитические цели, и, к сожалению, тогда никто не решился сопротивляться.

Оккупация Литвы шла поэтапно и окончательно завершилась до 1940 года. Литва попала в Советскую сферу влияния после пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году. Два тоталитарных государства, нацистская Германия и Советский Союз, тайно разделили между собой территории стран Восточной Европы. 10 октября 1939 года Литва вернула Вильнюсскую территорию, но была вынуждена взамен пропустить дивизию советской армии. Это стало первым шагом к потере суверенитета. Был даже лозунг: «Вильнюс наш, но мы зависим от русских».

Флаг СССР на фоне памятнику В. Ленину

11 октября 1939 г. вышло постановление министра НКВД Л. Берии о преследовании отдельных групп общества из стран Балтии и других государств. Таким образом репрессии начались еще до непосредственной оккупации, которая документально началась 14 июня, с момента подписания первых соответствующих бумаг. Однако это была лишь формальность.

Концентрация советской армии у границы была большой, страна так или иначе была бы оккупирована.

Это никак не зависело от реакции литовских политиков того времени. Изначально негативные последствия аннексии были немного ослаблены из-за отсутствия сопротивления. Советская власть хотела создать видимость, что литовцам с ее помощью будет лучше. Членами теперь уже народного правительства были известные в стране люди, а советские кураторы действовали в тени. Шли выборы, и представители Литвы поехали в Москву просить о принятии страны в состав Советского Союза. Этот процесс был была завершен 3 августа 1940 года. Важно понимать, что процесс аннексии Литвы и других стран Балтии происходил именно тогда, когда Германия начала оккупацию Западной Европы.

Свадьбы в советское время / Laidos „Istorijos detektyvai“ stop kadras

- Люди, ностальгирующие по СССР, часто приводят такой аргумент: союз здесь все построил, открыл производства, отстроил бедную Литву. Что можно на это ответить?

- Возможно, ужасное время уже забыто, а в наши дни такие люди чувствуют какой-то дискомфорт, им не хватает дешевых продуктов. Может, так рассуждают люди, которые не страдали во время оккупации или уже забыли об этом. Я слышала от депортированных, что такого рода проблемы — это не проблемы по сравнению с тем, что они пережили в Сибири.

А то, что Литва получила какую-то выгоду от советской власти — это миф. Есть исследования, которые основаны на исторических документах.

Они отчетливо показывают, что мы финансировали советский репрессивный институт и оккупационную армию в Литве на наши деньги.

Каунасский вокзал в советский период / стоп-кадр

Строительство заводов, дорог, школ и больниц несопоставимы с потерями и нанесенным ущербом государству, обществу, природе. Все вышеперечисленное было сделано оккупантами, мы об этом не просили. Я думаю, что все заводы были построены не для пользы и выгоды литовцев, а для советских людей. Если бы мы были нормальным независимым государством, мы бы построили что угодно сами.

Иногда люди забывают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В то время люди не могли сравнивать, не знали, что такое хорошее качество жизни, какие права они могли бы иметь. Люди принадлежали коммунистической партии, которая формировала миф про хорошую жизнь в СССР и плохую за его пределами. Насколько люди верили этому мифу — вопрос.

- Часть этого мифа живет до сих пор на более бытовом уровне: якобы в СССР и колбаса была дешевле, и квартиры раздавали.

- Некоторые люди, наверное, в советское время жили лучше, легче. В том смысле, что не надо было думать о том, как найти работу — в итоге все равно получишь квартиру. Отношение зависит от ценностей человека, что для него важнее — дешевая еда или свобода и возможности.

Но советский союз прервал естественное развитие нашего государства: политическое, экономическое, общественное, культурное. Уничтожил значительную часть интеллигенции, часть из них уехала на Запад. А интеллигенция — это движущая сила прогресса государства.

- На ваш взгляд, изменилось ли отношение к русскому языку после начала войны в Украине? Каким это отношение было до войны и что вы наблюдаете сейчас?

- Русский язык все еще является одним из связующих звеньев у постсоветских стран, это трудно изменить быстро. Но я думаю, что это изменится.

Футболка с советской символикой / Facebook

Из Литвы вышло крупное русское меньшинство, у которого были свои школы, свой театр. К наследию русской культуры относились с уважением, особенно к досоветскому, также уважали советских диссидентов-писателей. Сейчас обсуждается, что надо отменить все, например, театр оперы и балета убрал всех русских композиторов из программы. Многие школьники изучали русский как второй иностранный, сейчас говорят, что нужно меньше русского и больше других языков. На мой взгляд, это чересчур, но это мое личное мнение.

- Какими теоретически могут быть отношения Литвы и России? К примеру, если Украина победит в войне?

- Очень трудно говорить об отношениях с путинской Россией, мы не знаем, чем все закончится. Я думаю, что отношения могут быть только с настоящей демократической Россией. Но это вопрос к политикам.

Новая газета – Балтия