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Новости2023.04.27 14:31

Историк: "То, что Литва получила какую-то выгоду от СССР — абсолютный миф"

НГ
Новая газета – Балтия 2023.04.27 14:31
Советский Вильнюс
Советский Вильнюс / AP nuotr.

Период, когда Литва входила в состав Советского Союза, переполнен огромным количеством разнообразных мифов. Даже сейчас, после долгих лет независимости, можно встретить ностальгирующих бабушек и дедушек, которые тоскуют по советскому прошлому. Но все ли было так радужно? Что действительно получили литовцы за время советской оккупации и какую цену были вынуждены заплатить за это? На эти вопросы нам помогла дать ответ директор историк Центра исследования геноцида и оккупации, доктор Кристина Буринскайте. 

Доктор Кристина Буринскайте — выпускница исторического факультета Вильнюсского университета. Область ее научных интересов — история Литвы 1940-1991 годов и деятельность советских репрессивных структур в этот период. Кристина Буринскайте — автор и соавтор пяти книг, она также опубликовала более 30 научных статей о деятельности КГБ и его методах в литовских и зарубежных научных журналах.

- Советский период в истории Литвы признан оккупацией. Как происходила эта оккупация?

- Подготовка к оккупации Литвы велась заранее, это определялось политикой и идеологией СССР. У тоталитарных государств были конкретные агрессивные геополитические цели, и, к сожалению, тогда никто не решился сопротивляться.

Оккупация Литвы шла поэтапно и окончательно завершилась до 1940 года. Литва попала в Советскую сферу влияния после пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году. Два тоталитарных государства, нацистская Германия и Советский Союз, тайно разделили между собой территории стран Восточной Европы. 10 октября 1939 года Литва вернула Вильнюсскую территорию, но была вынуждена взамен пропустить дивизию советской армии. Это стало первым шагом к потере суверенитета. Был даже лозунг: «Вильнюс наш, но мы зависим от русских».

Флаг СССР на фоне памятнику В. Ленину
Флаг СССР на фоне памятнику В. Ленину

11 октября 1939 г. вышло постановление министра НКВД Л. Берии о преследовании отдельных групп общества из стран Балтии и других государств. Таким образом репрессии начались еще до непосредственной оккупации, которая документально началась 14 июня, с момента подписания первых соответствующих бумаг. Однако это была лишь формальность.

Концентрация советской армии у границы была большой, страна так или иначе была бы оккупирована.

Это никак не зависело от реакции литовских политиков того времени. Изначально негативные последствия аннексии были немного ослаблены из-за отсутствия сопротивления. Советская власть хотела создать видимость, что литовцам с ее помощью будет лучше. Членами теперь уже народного правительства были известные в стране люди, а советские кураторы действовали в тени. Шли выборы, и представители Литвы поехали в Москву просить о принятии страны в состав Советского Союза. Этот процесс был была завершен 3 августа 1940 года. Важно понимать, что процесс аннексии Литвы и других стран Балтии происходил именно тогда, когда Германия начала оккупацию Западной Европы.

Свадьбы в советское время
Свадьбы в советское время / Laidos „Istorijos detektyvai“ stop kadras

- Люди, ностальгирующие по СССР, часто приводят такой аргумент: союз здесь все построил, открыл производства, отстроил бедную Литву. Что можно на это ответить?

- Возможно, ужасное время уже забыто, а в наши дни такие люди чувствуют какой-то дискомфорт, им не хватает дешевых продуктов. Может, так рассуждают люди, которые не страдали во время оккупации или уже забыли об этом. Я слышала от депортированных, что такого рода проблемы — это не проблемы по сравнению с тем, что они пережили в Сибири.

А то, что Литва получила какую-то выгоду от советской власти — это миф. Есть исследования, которые основаны на исторических документах.

Они отчетливо показывают, что мы финансировали советский репрессивный институт и оккупационную армию в Литве на наши деньги.

Каунасский вокзал в советский период
Каунасский вокзал в советский период / стоп-кадр

Строительство заводов, дорог, школ и больниц несопоставимы с потерями и нанесенным ущербом государству, обществу, природе. Все вышеперечисленное было сделано оккупантами, мы об этом не просили. Я думаю, что все заводы были построены не для пользы и выгоды литовцев, а для советских людей. Если бы мы были нормальным независимым государством, мы бы построили что угодно сами.

Иногда люди забывают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В то время люди не могли сравнивать, не знали, что такое хорошее качество жизни, какие права они могли бы иметь. Люди принадлежали коммунистической партии, которая формировала миф про хорошую жизнь в СССР и плохую за его пределами. Насколько люди верили этому мифу — вопрос.

- Часть этого мифа живет до сих пор на более бытовом уровне: якобы в СССР и колбаса была дешевле, и квартиры раздавали.

- Некоторые люди, наверное, в советское время жили лучше, легче. В том смысле, что не надо было думать о том, как найти работу — в итоге все равно получишь квартиру. Отношение зависит от ценностей человека, что для него важнее — дешевая еда или свобода и возможности.

Но советский союз прервал естественное развитие нашего государства: политическое, экономическое, общественное, культурное. Уничтожил значительную часть интеллигенции, часть из них уехала на Запад. А интеллигенция — это движущая сила прогресса государства.

- На ваш взгляд, изменилось ли отношение к русскому языку после начала войны в Украине? Каким это отношение было до войны и что вы наблюдаете сейчас?

- Русский язык все еще является одним из связующих звеньев у постсоветских стран, это трудно изменить быстро. Но я думаю, что это изменится.

Футболка с советской символикой
Футболка с советской символикой / Facebook

Из Литвы вышло крупное русское меньшинство, у которого были свои школы, свой театр. К наследию русской культуры относились с уважением, особенно к досоветскому, также уважали советских диссидентов-писателей. Сейчас обсуждается, что надо отменить все, например, театр оперы и балета убрал всех русских композиторов из программы. Многие школьники изучали русский как второй иностранный, сейчас говорят, что нужно меньше русского и больше других языков. На мой взгляд, это чересчур, но это мое личное мнение.

- Какими теоретически могут быть отношения Литвы и России? К примеру, если Украина победит в войне?

- Очень трудно говорить об отношениях с путинской Россией, мы не знаем, чем все закончится. Я думаю, что отношения могут быть только с настоящей демократической Россией. Но это вопрос к политикам.

Новая газета – Балтия

Советский Вильнюс
Каунасский вокзал в советский период
Флаг СССР на фоне памятнику В. Ленину
Свадьбы в советское время
Футболка с советской символикой
# Литва
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