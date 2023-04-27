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Прокуратура Польши конфисковала деньги со счетов посольства России

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.27 10:29
Польша
Польша / D. Umbraso/LRT nuotr.

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства и торгового представительства. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев. По его словам, речь идёт о крупных суммах как в польских злотых, так и в долларах США.

Андреев сообщил, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета польской прокуратуры. Уведомление об этом было доставлено российскому диппредставительству. Вслед за этим банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, добавил посол. Он расценил случившееся как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Счета российского посольства в Польше были заблокированы в марте 2022 года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Причиной блокировки стали подозрения польских властей, что деньги со счетов посольства России могли использоваться для финансирования терроризма или отмывания незаконно полученных средств. В ответ российская сторона также заморозила счета польского посольства в Москве.

Кроме того, Польша изъяла у российского диппредставительства несколько объектов недвижимости, включая здание, где жили дипломаты, и базу отдыха под Варшавой.

Польское издание Rzeczpospolita 12 мая прошлого года сообщало, что на счетах посольства России в Польше было заблокировано около 5 млн злотых, или $1,1 млн.

Польша - одна из наиболее активных противниц военного вторжения России в Украину. Она оказывает значительную военную помощь Украине как в рамках НАТО, так и самостоятельно. Страна приняла несколько миллионов беженцев из Украины - больше, чем любая другая. В Польше регулярно проходят акции протеста против войны. В мае прошлого года неизвестные облили российского посла Андреева красной краской в знак протеста.

Радио "Свобода"

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