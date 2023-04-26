СОГГЛ: на КПП "Мядининкай" рабочие незаконно пересекли границу Беларуси

Два человека незаконно пересекли белорусскую границу, выполняя работы в пункте пограничного контроля "Мядининкай", сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

"Да, было. Это международный пункт пропуска "Мядининкай". В настоящее время он находится на реконструкции. Он уже давно находится на капитальной реконструкции, там практически прокладывается новая дорога, новое оборудование, всевозможные электронные работы. (...) Сейчас различные подрядчики проводят там различные работы, так вот это одни из тех подрядчиков, которые работают там на законных основаниях (...)", - сказал BNS в среду представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис, отвечая на вопрос, было ли зафиксировано нарушение границы во вторник.

Он подтвердил, что белорусская пограничная служба также передала информацию о нарушении.

"Действительно, вчера двое из них, как видно на видеозаписях, как имеющихся у нас, так и показанных белорусами, видны там с жилетами, с катушками какими-то, с проводами, просто выполняют эти работы. Всех таких работников предупреждают, но в данном случае они сами работают достаточно давно, второй год или около того, выполняют там различные работы, и говорят: "Мы забыли, мы не заметили", - сказал представитель службы.

По словам Мишутиса, правонарушение было расценено как пересечение границы по неосторожности, и работники были оштрафованы на 35 евро каждый за административное правонарушение.

Белорусские СМИ также сообщили об инциденте со ссылкой на данные пограничной службы Беларуси.

"Литовская сторона была проинформирована о факте незаконного пересечения белорусской границы, но запроса на получение подтверждающей и иной информации в адрес пограничного ведомства Беларуси так и не поступило", - указал СМИ Государственный пограничный комитет Беларуси.

Он также подчеркнул, что "никакой информации о работах на границе Литва не направляла, хотя уведомлять об этом нужно обязательно".

По данным СОГГЛ, белорусские власти были проинформированы об инциденте в среду.