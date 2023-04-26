ДГБ: разведки России, Беларуси и Китая пытались вербовать граждан Литвы

В прошлом году разведки России, Беларуси и Китая несколько раз пытались завербовать граждан Литвы, эти попытки не были успешными, сообщается в ежегодном отчете Департамента государственной безопасности (ДГБ), опубликованном в среду.

"Выявлено несколько случаев, когда службы разведки и госбезопасности России, Беларуси или Китая пытались завербовать граждан Литвы, но ни одна попытка не увенчался успехом", — говорится в отчете.

В нем также упоминается, что пять сотрудников российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием, были высланы из Литвы в прошлом году, и указывается, что интенсивность разведывательной деятельности этой страны остается высокой.

"По оценкам ДГД, интенсивность других видов деятельности российских спецслужб — информационных операций, радиоэлектронной и киберразведки — остается высокой, поэтому приоритетное внимание ДГБ будет уделять предотвращению этой деятельности, проведению контрразведывательных действий и усилению кибербезопасности", — говорится в отчете ДГБ.

В прошлом году информация, собранная ДГБ, использовалась в пяти досудебных расследованиях, два из которых были связаны с нарушениями международных санкций. У четырех человек аннулированы виды на жительство в Литве из-за того, что их деятельность представляет угрозу экономической безопасности.

В Литву был запрещен въезд 12 лицам: девяти из-за угрозы терроризма, трем из-за связей со спецслужбами враждебных стран.

По данным ДГБ, после применения международных санкций к России и Беларуси после вторжения в Украину оба режима прилагают немало усилий, чтобы смягчить воздействие санкций и найти пути их обхода.

"Схемы обхода санкций стали одним из важнейших направлений расследований экономической безопасности ДГБ", — говорится в отчете. В ведомстве утверждают, что выявили действующие в Литве компании, помогающие российским субъектам обходить санкции, и передали информацию о них в соответствующие госучреждения.