Швеция высылает пять российских дипломатов

Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов. Об этом в интервью телеканалу SVT сообщил министр иностранных дел страны Тобиас Бильстрем.

"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их статусом дипломатов", – сказал Биллстрем.

В МИД Швеции был вызван посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев. Он был проинформирован о высылке дипломатов, поскольку, как указано, их деятельность на соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Телеканал пишет, что это заявление было сделано перед выходом очередной серии фильма о деятельности российской разведки в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Ранее расследователи выяснили, что 50 кораблей РФ ходили по странным маршрутам рядом с этими странами и появлялись во время учений НАТО.

В интервью расследователям представитель Службы государственной безопасности Швеции заявил, что каждый третий сотрудник посольства занимается не дипломатией, а работает на спецслужбы, что представляет опасность для Швеции.

Об этом в Швеции говорят не впервые. В 2014 году главный аналитик службы Вильгельм Унге описывал российских разведчиков как "высокообразованных и достаточно молодых по сравнению с советскими временами, энергичных, целеустремленных и располагающих к себе". По его словам, в основном спецслужбы России интересуются вопросами политики, экономики, безопасности, науки и техники. Действия ГРУ и СВР в докладе секретной службы еще тогда называли "главной угрозой для Швеции в сфере шпионажа".

После полномасштабного вторжения России в Украину Швеция выслала троих российских дипломатов.

"Настоящее время"