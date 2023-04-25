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Новости2023.04.25 17:43

Швеция высылает пять российских дипломатов

НВ
"Настоящее время" 2023.04.25 17:43
Швеция
Швеция / K. Vanago / BNS nuotr.

Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов. Об этом в интервью телеканалу SVT сообщил министр иностранных дел страны Тобиас Бильстрем.

"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их статусом дипломатов", – сказал Биллстрем.

В МИД Швеции был вызван посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев. Он был проинформирован о высылке дипломатов, поскольку, как указано, их деятельность на соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Телеканал пишет, что это заявление было сделано перед выходом очередной серии фильма о деятельности российской разведки в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Ранее расследователи выяснили, что 50 кораблей РФ ходили по странным маршрутам рядом с этими странами и появлялись во время учений НАТО.

В интервью расследователям представитель Службы государственной безопасности Швеции заявил, что каждый третий сотрудник посольства занимается не дипломатией, а работает на спецслужбы, что представляет опасность для Швеции.

Об этом в Швеции говорят не впервые. В 2014 году главный аналитик службы Вильгельм Унге описывал российских разведчиков как "высокообразованных и достаточно молодых по сравнению с советскими временами, энергичных, целеустремленных и располагающих к себе". По его словам, в основном спецслужбы России интересуются вопросами политики, экономики, безопасности, науки и техники. Действия ГРУ и СВР в докладе секретной службы еще тогда называли "главной угрозой для Швеции в сфере шпионажа".

После полномасштабного вторжения России в Украину Швеция выслала троих российских дипломатов.

"Настоящее время"

# В мире# Россия
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