Украинцы и белорусы стали основными получателями гражданства Польши

В 2022 году гражданство Польши получило рекордное число иностранных граждан, в основном украинцы и белорусы. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

В прошлом году, как отмечает издание, польское гражданство получили 10 тысяч человек, из которых 5,2 тысячи – граждане Украины, около 3 тысяч – граждане Белоруссии и 450 человек — россияне.

В 2021 году польское гражданство получили 7,5 тысячи иностранцев, в 2020 году – 7 тысяч, а в 2019 году – 6,6 тысячи. Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скурка считает, что эта тенденция будет расти.

В Польше, как отмечает издание, упрощены правила предоставления гражданства иностранцам: претенденты не должны сдавать экзамены по истории или устройству политической системы, как того требуют Германия и Великобритания, а должны просто подтвердить знание польского языка на уровне B1.

Польша из-за своей близости к Украине стала одной из стран, куда после полномасштабного вторжения России бежали миллионы украинцев. По официальным данным, более 1,5 млн граждан Украины получили в Польше временное убежище, около 800 тысяч из них уже нашли работу в стране.

В сентябре 2021 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что около 150 тысяч белорусов за последнее время получили убежище и работу в его стране.

"Настоящее время"