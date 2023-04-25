НПО попросят Науседу наложить вето на поправки к закону о развороте мигрантов

Руководитель Центра по правам человека Юрате Юшкайте говорит, что узаконивание Сеймом во вторник разворота мигрантов является аморальным, поэтому она и другие неправительственные организации (НПО) будут просить президента наложить вето на поправки.

"С нашей точки зрения, эти поправки противоречат как международному праву, так и нашим собственным обязательствам. Они аморальны и ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, которые пытаются нелегально въехать в Литву и просят убежища", - сказала Юшкайте агентству BNS.

"Вместе с другими неправительственными организациями и учеными мы обратимся к президенту Гитанасу Науседе с просьбой наложить вето на эти поправки, и, возможно, президент прислушается к нашим аргументам", - добавила она.

Во вторник парламент принял поправки к Закону о государственной границе и ее защите, узаконивающие разворот мигрантов на границе во время экстремальной ситуации государственного уровня и чрезвычайного положения.

Поправки предусматривают, что в случае объявления экстремальной ситуации на государственном уровне из-за массового притока иностранцев правительство по предложению Комиссии по национальной безопасности может принять решение о том, что иностранцы, которые намереваются пересечь или уже пересекли государственную границу в не установленных для этого местах или с нарушением закона, не пропускаются на территорию Литвы.

По словам Юшкайте, такое правовое регулирование поставит Литву в положение, когда "мы рискуем нарушить международное право". Это, по ее словам, может привести к искам против Литвы в международных судах.

"Мы рассматриваем президентское ведомство как некий последний институт, слово которого будет решающим", - сказала руководитель Центра по правам человека.

Министерство внутренних дел, которое инициировало поправки, утверждает, что они проводят четкое различие между естественной и инструментализированной белорусским режимом миграцией.

Правозащитные организации заявляют, что это узаконит высылку мигрантов в нарушение международного права. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что закон "даст зеленый свет пыткам".

В Литве разворачивать мигрантов на границе с Беларусью начали 3 августа 2021 года по приказу министра внутренних дел и впоследствии это было записано в постановление правительства.