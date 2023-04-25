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Новости2023.04.25 13:07

Слухи о новом наступлении на Киев были дезинформацией Генштаба ВС РФ

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.25 13:07
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

В феврале 2023 года Главное оперативное управление (ГОУ) Генштаба вооруженных сил России отчиталось об "успешных усилиях по оперативной маскировке", призванных убедить украинскую разведку в возможности нового наступления на Украину с территории Беларуси. Это следует из секретного документа Министерства обороны США, попавшего в сеть в результате масштабной утечки.

В изученном Радио Свобода документе говорится, что операция по "оперативной маскировке" проходила с 3 по 10 февраля. Руководители Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, по данным Пентагона, заявили, что "успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности совместного российско-белорусского наступления с белорусской территории". В качестве доказательств успеха операции представитель ГОУ Генштаба привел отчёт Службы внешней разведки России о реакции Украины на сообщения о совместных лётно-тактических учениях авиационных подразделений вооруженных сил России и Беларуси, начавшихся 16 января, о переброске в Беларусь из России оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", а также о смещении фокуса российско-белорусских учений с "оборонительного" на "наступательный".

В Вооруженных силах Украины также якобы сочли, что обучение в Беларуси мобилизованных для 2-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ и подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса РФ является попыткой России скрытно сформировать боеготовые подразделения для наступления на Волынском направлении – для создания помех в доставке западной военной помощи Киеву. Действительно, 20 марта 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о "большой угрозе наступления из Беларуси на Волынь".

Как говорится в документе Министерства обороны США, Главное оперативное управление Генерального штаба российской армии рекомендовало продолжить операцию по дезинформации украинского командования о вероятности наступления с территории Беларуси, разбив её на две фазы. Первая фаза должна была продолжаться до 6 марта, вторая с 6 по 11 марта. Планы обеих фаз предполагалось послать на утверждение в Генштаб вооруженных сил Беларуси.

21 февраля 2023 года Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "не верит" в новое нападение на Украину с белорусской территории, сказав, что цель совместных российско-белорусских учений – "напугать Украину". По оценкам Резникова и других украинских чиновников, в Беларуси в тот момент было недостаточно российских военных для нового наступления - от 9 до 11 тысяч человек.

С наступления российских войск из Беларуси началось российское полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. После ожесточенных боев под Киевом и оккупации населенных пунктов в Киевской, Черниговской и Сумской областях российская армия была вынуждена отступить с этих территорий. О полном возвращении Киевской области под свой контроль ВСУ заявили 2 апреля.

По обвинению в утечке секретной информации из Пентагона был арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра. В Министерстве обороны США не комментируют содержание попавших в сеть документов.

Радио «Cвобода»

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