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Новости2023.04.25 11:46

В Новосибирске обнаружили массовое захоронение с символикой ЧВК "Вагнер"

НВ
"Настоящее время" 2023.04.25 11:46
Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге
Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге / AP nuotr.

Массовое захоронение с символикой ЧВК "Вагнер" обнаружили местные жители на Гусинобродском кладбище Новосибирска, пишет "Тайга.инфо".

На видео, присланном изданию местным жителем, видны десятки свежих могил, над которыми установлены одинаковые кресты и венки с символикой ЧВК "Вагнер".

В "Тайге.инфо" подтвердили подлинность массового захоронения и сообщили, что под него отдан один из кварталов кладбища. На установленных над могилами крестах указаны имена мужчин с датами рождения и смерти (в основном конец 2022 года и первые месяцы 2023-го). На ряде могил замечены только венки в цветах российского флага.

Журналисты издания установили, что тезки некоторых захороненных на ранее неизвестном участке были осужденными. Существенная часть из них – не из Новосибирской области. Как свидетельствуют опубликованные в электронной базе судов приговоры, которые изучила Тайга.инфо, на кладбище могли оказаться жители Красноярского края, Кузбасса, Тувы и, возможно, других регионов.

По примерным подсчетам, речь может идти о более чем 200 могилах. Многие имена на крестах, которые удалось проверить журналистам издания, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих на войне в Украине.

18 апреля издание "Люди Байкала" сообщало, что под Иркутском обнаружили два захоронения погибших на войне в Украине военных и наемников ЧВК "Вагнер". Об одном из них ранее не было известно. Оба захоронения находятся на Александровском кладбище в 11 километрах от Иркутска. Первое – "Аллея героев" из 13 могил около центрального входа, второе – 53 могилы наемников ЧВК "Вагнер" в дальнем углу кладбища.

Ранее могилы погибших в Украине наемников ЧВК "Вагнер" обнаружили в Московской области, Краснодарском крае и Адыгее.

"Настоящее время"

# В мире# Россия
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