Ландсбергис: Китай уточнил слова посла, поэтому вопрос закрыт

После того, как официальный Пекин уточнил слова своего посла во Франции о суверенитете бывших стран Советского Союза, вопрос закрыт, заявил глава литовской дипломатии.

"Полагаю, что продолжения не должно быть. Китай официально уточнил слова посла, заявил, что это его (посла – BNS) личное мнение. (...) По нашим оценкам, вопрос в данном случае является закрытым", - во вторник в Сейме заявил Габриэлюс Ландсбергис журналистам.

"Интересно, конечно, наблюдать, что в такой, я бы сказал, опытной дипломатической службе существуют довольно большие расхождения во мнениях. Мы немного по-другому представляли себе свободу слова в этой стране, но, видимо, всякое бывает", — добавил он.

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в пятницу на французском новостном канале LCI, что страны бывшего Советского Союза "даже не имеют действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое материализовало бы их суверенитет".

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила в понедельник, что страна уважает суверенный статус всех бывших советских республик.

В связи с заявлением посла Литва, Латвия и Эстония вызвали представителей Китая для выражения протеста.

По мнению МИД Литвы, "комментарий китайского посла является искажением истории стран Балтии и других государств".

"(...) три страны Балтии были незаконно оккупированы. Право не может родиться из незаконности — это принцип международного права, согласно которому крах незаконной советской оккупации означал продолжение балтийской государственности", — говорится в пресс-релизе.