Бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс приглашает жителей города на прощальную вечеринку

Бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс пригласил жителей города на прощальную вечеринку по случаю последнего рабочего дня на посту начальника города. Встреча пройдет 25 апреля на площади им. Й.Басанавичюса, пишет Delfi.

«Я и моя команда завершаем 8-летний этап работы в Вильнюсе. Во вторник, в мой последний рабочий день, хотим пригласить на площадь им. Й.Басанавичюса — в то место, где перемены были особенно очевидные — на бокал вина или пива. Никакой программы не будет — приходите, поговорим, поднимем бокалы за Вильнюс, пообщаемся. Приглашаю всех — кто создавал и создает город, с кем мы сотрудничали, с теми, кто помог, кто работал много», — сказано в приглашении.

Шимашюс был мэром Вильнюса с 2015 года, занимая этот пост два срока полномочий подряд. На посту мэра его сменит консерватор Валдас Бенкунскас. Он вступает в должность 26 апреля.

Новая газета – Балтия