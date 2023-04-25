Naujienų srautas

Ремигиюс Шимашюс
Новости 55 мин. назад

Бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс приглашает жителей города на прощальную вечеринку

Война России против Украины
Новости 58 мин. назад

WP: США убедили Украину отказаться от атак на объекты в России 24 февраля

Ольга Червоткина
Новости 1 ч. назад

Врач-гинеколог из Украины о своей работе Литве: «Знать литовский язык в медицине нужно, но поддержка гораздо важнее»

Екатерина Рояка
Новости 1 ч. назад

Екатерина Рояка о временном взносе солидарности: "Если средства пойдут на оборону, он получит широкую поддержку населения"

Аэропорт в Каунасе
Новости 16 ч. назад

В Каунасе задержан вертолет, который должен был лететь в Россию

Литовские военнослужащие на учениях
Новости 16 ч. назад

Главком ВС Литвы: новые планы по обороне стран Балтии полностью соответствуют ожиданиям

Санкции России
Новости 16 ч. назад

G7 рассматривает возможность введения практически полного запрета на экспорт в Россию

South Korea
Новости 17 ч. назад

Южная Корея планирует открыть в Литве посольство

Война России против Украины
Новости 17 ч. назад

WP: США убедили Украину отказаться от атак на объекты в России 24 февраля

Электронные сигареты
Новости 17 ч. назад

«Они играют со смертью»: В Литве массово распространяются самодельные электронные сигареты - дети сами делают себе наркотики

Флаг Литвы (ассоциативное фото)
Новости 18 ч. назад

В России снесли памятник репрессированным полякам и литовцам

Посольство Китая во Франции
Новости 18 ч. назад

Посольство Китая во Франции удалило интервью посла, поставившего под сомнение суверенитет постсоветских стран

Аэропорт в Берлине
Новости 19 ч. назад

В аэропорту Берлина из-за забастовки отменены все вылеты

Олаф Шольц и Гитанас Науседа посещают полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса
Новости 19 ч. назад

Науседа встретится в Берлине с Шольцем

Кястутис Будрис
Новости 20 ч. назад

Комментарий посла Китая противоречит международному праву – советник президента

Валдас Бенкунскас
Новости 21 ч. назад

Бенкунскас собирается изменить улицы Вильнюса и критикует предыдущее руководство: "Хорошую идею портит плохая реализация"

Новости2023.04.25 08:41

Бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс приглашает жителей города на прощальную вечеринку

НГ
Новая газета – Балтия 2023.04.25 08:41
Ремигиюс Шимашюс
Ремигиюс Шимашюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс пригласил жителей города на прощальную вечеринку по случаю последнего рабочего дня на посту начальника города. Встреча пройдет 25 апреля на площади им. Й.Басанавичюса, пишет Delfi.

«Я и моя команда завершаем 8-летний этап работы в Вильнюсе. Во вторник, в мой последний рабочий день, хотим пригласить на площадь им. Й.Басанавичюса — в то место, где перемены были особенно очевидные — на бокал вина или пива. Никакой программы не будет — приходите, поговорим, поднимем бокалы за Вильнюс, пообщаемся. Приглашаю всех — кто создавал и создает город, с кем мы сотрудничали, с теми, кто помог, кто работал много», — сказано в приглашении.

Шимашюс был мэром Вильнюса с 2015 года, занимая этот пост два срока полномочий подряд. На посту мэра его сменит консерватор Валдас Бенкунскас. Он вступает в должность 26 апреля.

Новая газета – Балтия

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Война России против Украины
59 мин. назад

WP: США убедили Украину отказаться от атак на объекты в России 24 февраля

Ольга Червоткина
12
1 ч. назад

Врач-гинеколог из Украины о своей работе Литве: «Знать литовский язык в медицине нужно, но поддержка гораздо важнее»

12
Екатерина Рояка
Интервью ЛРТ
1 ч. назад
Интервью ЛРТ

Екатерина Рояка о временном взносе солидарности: "Если средства пойдут на оборону, он получит широкую поддержку населения"

Аэропорт в Каунасе
16 ч. назад

В Каунасе задержан вертолет, который должен был лететь в Россию

Литовские военнослужащие на учениях
16 ч. назад

Главком ВС Литвы: новые планы по обороне стран Балтии полностью соответствуют ожиданиям

Санкции России
16 ч. назад

G7 рассматривает возможность введения практически полного запрета на экспорт в Россию

South Korea
17 ч. назад

Южная Корея планирует открыть в Литве посольство

Война России против Украины
17 ч. назад

WP: США убедили Украину отказаться от атак на объекты в России 24 февраля

Электронные сигареты
7
17 ч. назад

«Они играют со смертью»: В Литве массово распространяются самодельные электронные сигареты - дети сами делают себе наркотики

7
Флаг Литвы (ассоциативное фото)
18 ч. назад

В России снесли памятник репрессированным полякам и литовцам

Вильнюс
2023.04.24 10:20

Перекрытые улицы, отмененные рейсы и плановые медицинские услуги: чего ожидать жителям Вильнюса от саммита НАТО?

Валдас Бенкунскас
Интервью LRT.lt 6
2023.04.24 12:07
Интервью LRT.lt

Бенкунскас собирается изменить улицы Вильнюса и критикует предыдущее руководство: "Хорошую идею портит плохая реализация"

6
Аэропорт в Каунасе
2023.04.24 17:31

В Каунасе задержан вертолет, который должен был лететь в Россию

Мао Нин
2023.04.24 11:38

После скандала Китай заявил, что уважает суверенный статус всех бывших советских республик

Радары
2023.04.24 11:09

В Украину отправились три закупленных радара, остальные 13 – проходят подготовку

Флаг Литвы (ассоциативное фото)
2023.04.24 15:32

В России снесли памятник репрессированным полякам и литовцам

Оккупированный Крым
2023.04.24 10:04

Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе

Электронные сигареты
7
2023.04.24 15:50

«Они играют со смертью»: В Литве массово распространяются самодельные электронные сигареты - дети сами делают себе наркотики

7
Литовские военнослужащие на учениях
2023.04.24 17:15

Главком ВС Литвы: новые планы по обороне стран Балтии полностью соответствуют ожиданиям

Война России против Украины
2023.04.24 16:22

WP: США убедили Украину отказаться от атак на объекты в России 24 февраля