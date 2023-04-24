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Новости2023.04.24 17:02

G7 рассматривает возможность введения практически полного запрета на экспорт в Россию

ГА
Голос Америки 2023.04.24 17:02
Санкции России
Санкции России / Shutterstock.com

По завершении двухдневной встречи в Миядзаки, Япония, министры сельского хозяйства стран «Большой семерки» (G7) призвали в воскресенье к «продлению, полной реализации и расширению» Черноморской зерновой инициативы на фоне заявлений о том, что G7 рассматривает возможность введения практически полного запрета на экспорт в Россию.

Ранее об этих планах сообщило японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Напомним, что Россия неоднократно угрожала отказаться от участия в зерновой сделке, срок действия которой истекает 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению собственного экспорта зерна и удобрений.

Сделка, позволяющая Украине экспортировать более 27 миллионов тонн зерна из нескольких черноморских портов, была заключена при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года в Стамбуле.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае запрета на экспорт в Россию Москва готова ответить расторжением соглашения по зерну.

«Большая семерка» обсуждает возможность изменения санкционного режима таким образом, чтобы весь экспорт в Россию был автоматически запрещен, за исключением списка определенных товаров. В соответствии с действующей системой, в Россию разрешается продавать товары, если они не включены в «черный список».

В коммюнике министры сельского хозяйства стран G7 «признали важность» сделки по зерну, заявив: «Мы решительно поддерживаем продление, полную реализацию и расширение (Черноморской зерновой инициативы) BSGI».

«Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения и подтверждаем нашу приверженность действовать солидарно и поддерживать тех, кто больше всего пострадал от использования Россией продовольственного оружия», – отмечается в коммюнике.

Члены G7 заявили о готовности поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе путем предоставления экспертных знаний в области разминирования сельскохозяйственных земель и восстановления сельскохозяйственной инфраструктуры, подчеркивается в документе.

"Голос Америки"

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