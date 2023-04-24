После скандала Китай заявил, что уважает суверенный статус всех бывших советских республик

В понедельник Китай заявил, что уважает суверенный государственный статус всех бывших советских республик. Это заявление было сделано после того, как посол Китая во Франции вызвал возмущение в Европе, поставив под сомнение суверенитет этих стран.

Выступая на французском новостном канале LCI в пятницу, посол Китая во Франции Лу Шайе сказал, что страны бывшего Советского Союза "даже не имеют фактического статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, материализующего их суверенитет".

Поздно в субботу Министерство иностранных дел Франции опубликовало заявление, в котором говорится, что оно было поражено заявлениями китайского посла.

Мао Нин сказала журналистам в понедельник: "Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и придерживается целей и принципов Устава ООН".

"После распада Советского Союза Китай одним из первых установил дипломатические отношения с соответствующими странами, - сказала она. - С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества".

Мао Нин / AP nuotr.

Между тем, агентство Bloomberg сообщило ранее в понедельник, что посольство Китая во Франции удалило стенограмму спорного интервью, в котором посол страны поставил под сомнение статус бывших советских республик.

В понедельник утром посольство сначала разместило на своем официальном аккаунте в WeChat полный текст высказываний посла на китайском и французском языках. Однако к полудню по пекинскому времени они были удалены, а ссылки указывали на то, что содержание было удалено автором. Интервью также не было опубликовано на официальном сайте посольства.

Н"а вопрос, считает ли он, что Крым принадлежит Украине, Лу Шайе ответил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете этот вопрос", добавив, что "все не так просто".

"Есть такая история. Крым изначально был российским", - утверждал он.

Китай / Shutterstock.com

В свою очередь, советник президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул в воскресенье, что статус бывших советских республик закреплен в международном праве.

"Странно слышать абсурдную версию "крымской истории" от представителя страны, которая скрупулезно относится к своей тысячелетней истории", - сказал Подоляк, имея в виду Китай.

Несмотря на тесные связи с Россией, Китай пытается представить себя нейтральной страной в вопросе войны в Украине. Он предложил расплывчатое политическое решение конфликта.

Михаил Подоляк / фото - Facebook

"Если вы хотите быть крупным политическим игроком, не повторяйте пропаганду российских аутсайдеров", - сказал Подоляк.

В 2014 году Москва аннексировала Крымский полуостров Украины в ходе так называемого референдума, который не был признан ни Киевом, ни Западом.