Naujienų srautas

Мао Нин
Новости 7 мин. назад

После скандала Китай заявил, что уважает суверенный статус всех бывших советских республик

Москва
Новости 14 мин. назад

В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки

Радары
Новости 36 мин. назад

В Украину отправились три закупленных радара, остальные 13 – проходят подготовку

Вильнюс
Новости 1 ч. назад

Перекрытые улицы, отмененные рейсы и плановые медицинские услуги: чего ожидать жителям Вильнюса от саммита НАТО?

Оккупированный Крым
Новости 1 ч. назад

Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе

Litgrid
Новости 1 ч. назад

Litgrid завершил тестирование автономной работы электросистемы страны

Виктория Чмилите-Нильсен
Новости 1 ч. назад

Спикер Сейма: ЕС следует решительно реагировать на заявление китайского посла

Вильнюс
Новости 2 ч. назад

Погода: начало недели еще будет теплым, но похолодание уже на подходе

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 3 ч. назад

Ландсебргис с министрами ЕС обсудит агрессию России и ситуацию в Украине

Польские военные
Новости 3 ч. назад

Польша намерена создать "сильнейшую армию в Европе"

Врачи Алитусской больницы
Новости 3 ч. назад

В регионах Литвы катастрофически не хватает врачей: «Через несколько лет лечить людей здесь будет некому»

Лайма Вайкуле
Новости 19 ч. назад

Российское движение «Зов народа» попросило проверить Лайму Вайкуле на реабилитацию нацизма

Повреждения после взрыва авиабомбы в Белгороде
Новости 19 ч. назад

«Бомбардировку Воронежа» решили начать с Белгорода

На месте аварии
Новости 19 ч. назад

Водитель автобуса «Вильнюс-Минск» компании Ecolines заснул за рулем, автобус съехал в кювет

Концерт группы Czerwone Gitary (2023 г.)
Новости 22 ч. назад

В день Полонии на Ратушной площади Вильнюса пройдет бесплатный концерт

Сергей Шойгу
Новости 22 ч. назад

Британская разведка: Россия пытается привлечь в армию 400 тыс. добровольцев, но это вряд ли получится

Новости2023.04.24 11:38

После скандала Китай заявил, что уважает суверенный статус всех бывших советских республик

B
BNS, LRT.lt 2023.04.24 11:38
Мао Нин
Мао Нин / AP nuotr.

В понедельник Китай заявил, что уважает суверенный государственный статус всех бывших советских республик. Это заявление было сделано после того, как посол Китая во Франции вызвал возмущение в Европе, поставив под сомнение суверенитет этих стран.

Выступая на французском новостном канале LCI в пятницу, посол Китая во Франции Лу Шайе сказал, что страны бывшего Советского Союза "даже не имеют фактического статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, материализующего их суверенитет".

Поздно в субботу Министерство иностранных дел Франции опубликовало заявление, в котором говорится, что оно было поражено заявлениями китайского посла.

Мао Нин сказала журналистам в понедельник: "Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и придерживается целей и принципов Устава ООН".

"После распада Советского Союза Китай одним из первых установил дипломатические отношения с соответствующими странами, - сказала она. - С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества".

Мао Нин
Мао Нин / AP nuotr.

Между тем, агентство Bloomberg сообщило ранее в понедельник, что посольство Китая во Франции удалило стенограмму спорного интервью, в котором посол страны поставил под сомнение статус бывших советских республик.

В понедельник утром посольство сначала разместило на своем официальном аккаунте в WeChat полный текст высказываний посла на китайском и французском языках. Однако к полудню по пекинскому времени они были удалены, а ссылки указывали на то, что содержание было удалено автором. Интервью также не было опубликовано на официальном сайте посольства.

Н"а вопрос, считает ли он, что Крым принадлежит Украине, Лу Шайе ответил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете этот вопрос", добавив, что "все не так просто".

"Есть такая история. Крым изначально был российским", - утверждал он.

Китай
Китай / Shutterstock.com

В свою очередь, советник президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул в воскресенье, что статус бывших советских республик закреплен в международном праве.

"Странно слышать абсурдную версию "крымской истории" от представителя страны, которая скрупулезно относится к своей тысячелетней истории", - сказал Подоляк, имея в виду Китай.

Несмотря на тесные связи с Россией, Китай пытается представить себя нейтральной страной в вопросе войны в Украине. Он предложил расплывчатое политическое решение конфликта.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк / фото - Facebook

"Если вы хотите быть крупным политическим игроком, не повторяйте пропаганду российских аутсайдеров", - сказал Подоляк.

В 2014 году Москва аннексировала Крымский полуостров Украины в ходе так называемого референдума, который не был признан ни Киевом, ни Западом.

Мао Нин
Мао Нин
Михаил Подоляк
Китай
# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Москва
16 мин. назад

В Подмосковье упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки

Радары
38 мин. назад

В Украину отправились три закупленных радара, остальные 13 – проходят подготовку

Вильнюс
1 ч. назад

Перекрытые улицы, отмененные рейсы и плановые медицинские услуги: чего ожидать жителям Вильнюса от саммита НАТО?

Оккупированный Крым
1 ч. назад

Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе

Litgrid
1 ч. назад

Litgrid завершил тестирование автономной работы электросистемы страны

Виктория Чмилите-Нильсен
1 ч. назад

Спикер Сейма: ЕС следует решительно реагировать на заявление китайского посла

Вильнюс
2 ч. назад

Погода: начало недели еще будет теплым, но похолодание уже на подходе

Габриэлюс Ландсбергис
3 ч. назад

Ландсебргис с министрами ЕС обсудит агрессию России и ситуацию в Украине

Польские военные
3 ч. назад

Польша намерена создать "сильнейшую армию в Европе"

Врачи Алитусской больницы
11
3 ч. назад

В регионах Литвы катастрофически не хватает врачей: «Через несколько лет лечить людей здесь будет некому»

11
Концерт группы Czerwone Gitary (2023 г.)
2023.04.23 13:12

В день Полонии на Ратушной площади Вильнюса пройдет бесплатный концерт

На месте аварии
2023.04.23 16:16

Водитель автобуса «Вильнюс-Минск» компании Ecolines заснул за рулем, автобус съехал в кювет

Лайма Вайкуле
2023.04.23 16:44

Российское движение «Зов народа» попросило проверить Лайму Вайкуле на реабилитацию нацизма

Повреждения после взрыва авиабомбы в Белгороде
2023.04.23 16:41

«Бомбардировку Воронежа» решили начать с Белгорода

Сергей Шойгу
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.04.23 13:03
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Британская разведка: Россия пытается привлечь в армию 400 тыс. добровольцев, но это вряд ли получится

Врачи Алитусской больницы
11
2023.04.24 07:52

В регионах Литвы катастрофически не хватает врачей: «Через несколько лет лечить людей здесь будет некому»

11
Оккупированный Крым
2023.04.24 10:04

Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе

Габриэлюс Ландсбергис
2023.04.24 08:43

Ландсебргис с министрами ЕС обсудит агрессию России и ситуацию в Украине

Польские военные
2023.04.24 08:11

Польша намерена создать "сильнейшую армию в Европе"

Вильнюс
2023.04.24 09:19

Погода: начало недели еще будет теплым, но похолодание уже на подходе