Украинский художник отказался от премии мира из-за Улицкой

С началом войны России против Украины иллюстрации уроженца Донецка Майдукова, передающие атмосферу военной жизни украинских городов, печатались в ведущих изданиях мира, в частности, в немецком журнале Zeit Magazin, а также в The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal и других. Как волонтер он побывал в Ирпене, Буче и других деоккупированных городах, повидавши все ужасы последствий российского вторжения.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme