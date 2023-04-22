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Новости2023.04.22 13:30

В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом на 20 млн канадских долларов

BN
BBC News Русская служба 2023.04.22 13:30
Аэропорт Торонто "Пирсон"
Аэропорт Торонто "Пирсон" / фото Wikipedia

Полиция Канады расследует пропажу большого груза золота в международном аэропорту Торонто Пирсон, который часто используется как перевалочный пункт для золота, добытого в провинции Онтарио.

По данным властей, 17 апреля из грузового депо аэропорта пропал авиационный контейнер с золотом и прочими ценностями на сумму в 20 млн канадских долларов (около 15 млн долларов США), прибывший туда накануне вечером.

Если факт похищения подтвердится, то это будет один из самых крупных налетов в истории Канады, наряду с Великим канадским похищением кленового сиропа, когда из хранилища в Квебеке были украдены 3 тыс. тонн этого сладкого продукта почти на такую же сумму.

По словам Стивена Дуйвестина, инспектора региональной полиции Пила, в ведении которой находится аэропорт Торонто, кража ценностей из аэропорта - случай редкий и явно обособленный, но его команда расследует все возможные варианты.

На пресс-конференции, устроенной в четверг прямо в аэропорту, Дуйвестин сообщил, что в пропавшем авиационном контейнере помимо золота находились и другие ценности.

Власти не стали называть авиакомпанию, которая перевозила этот контейнер, откуда прибыл груз и куда он должен был попасть.

"Наша цель - раскрыть это похищение, но в детали я вдаваться не могу", - заявил журналистам Дуйвестин, подчеркнув, что похищение груза вовсе не означает, что пассажирам аэропорта что-то могло угрожать.

Ранее газета Toronto Sun сообщила, что, по мнению полиции, за похищением стоит организованная преступная группировка или даже группировки, однако Дуйвестин заметил, что делать такие выводы еще слишком рано.

"Прошло всего три дня, так что наши следователи изучают все возможности", - сказал он.

Руководство аэропорта поспешило отметить, что похитители, если таковые были, не проникли в сам аэропорт, но могли получить доступ в депо, которое сдано в аренду третьей стороне, доступно для публики и не является частью периметра безопасности аэропорта.

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